El tipo de cambio oficial subió a $1.559,50 el 18 de noviembre. La brecha con el paralelo alcanzó el 4,5% por alta demanda de cobertura en un mercado tenso.

El dólar oficial registró este miércoles 18 de noviembre un nuevo máximo nominal, cerrando la jornada en $1.559,50 para la venta en el Banco Nación, tras un incremento de $7,50. Este movimiento se produjo en un contexto de escaso volumen de operaciones en el mercado de contado y con una mayor intervención compradora del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que buscó moderar la volatilidad.

Contexto Macroeconómico y Presiones Internacionales

El Banco Central de la República Argentina mantuvo un control estricto sobre el tipo de cambio, el cual acumula en 2026 un avance muy inferior a la evolución de los precios internos. Mientras que la cotización mayorista avanzó apenas un 7,2% en lo que va del año, la inflación acumulada hasta octubre alcanzó el 26,3%. Esta distancia implica una apreciación real del peso argentino, dado que los precios internos aumentaron a un ritmo considerablemente mayor que la divisa estadounidense.

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Según los analistas, el comportamiento del mercado no responde únicamente a factores locales. Fernando Baer, economista jefe de Quantum, señaló que el contexto internacional no ayuda, citando la depreciación del real brasileño y la apreciación global del dólar. La inestabilidad en mercados sin restricciones genera una mayor expectativa de devaluación en Argentina, reflejando tensiones globales que impactan en activos emergentes.

Expansión de la Brecha y Dólares Paralelos

La diferencia entre el tipo de cambio oficial y el mayorista se ubicó cerca del 4,5%, mientras que la brecha con los dólares financieros se mantuvo elevada. El dólar MEP avanzó un 1,5% hasta los $1.608,09, y el contado con liquidación (CCL) subió un 0,7% hasta alcanzar los $1.708,22. Esta dinámica llevó a la brecha financiera a su nivel más alto en 13 meses, comparable a los registrados en fines de septiembre e inicios de octubre de 2025.

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La búsqueda de cobertura se intensificó en el mercado de futuros. Los contratos para enero y marzo de 2027 registraron subas del 0,12%, evidenciando un uso masivo de instrumentos como el USD Linked de enero. Gustavo Quintana, analista de PR Cambios, identificó que esta herramienta es utilizada por el Gobierno para mantener a raya el tipo de cambio oficial, aunque la alta demanda de cobertura refleja salidas de capitales locales y extranjeros.

Estrategia del Gobierno y Límites de las Bandas

El tipo de cambio oficial todavía conserva una distancia importante respecto al límite superior del esquema de bandas cambiarias. Para este miércoles 18 de noviembre, el techo estaba fijado en $1.974,20, lo que deja un margen considerable de maniobra para el Banco Central. La institución utiliza flujos de oferta presentes en el Mercado Único y Liberal de Cambios (MULC) y herramientas oficiales para sostener la cotización frente a la presión demandante.

El Gobierno intenta contener la presión mediante la provisión de instrumentos de cobertura y contratos. No obstante, esta estrategia de alivio no descarta tensiones continuas derivadas de la demanda cambiaria. Florencia Fiorentin, economista jefa de Epyca, señaló que aunque la macroeconomía conserva anclas fiscal, cambiaria y monetaria, el mercado exige pruebas de sostenibilidad y recuperación de la actividad económica.

Volumen Operativo y Perspectivas a Corto Plazo

El segmento de contado registró operaciones por u$s1.529 millones, acompañado de baja liquidez y profundidad en el mercado. Esta característica hace que cualquier cambio de tendencia impacte rápidamente en la cotización. El mercado cambiario atraviesa un escenario de alta tensión impulsado por la restricción de acceso al segmento oficial y por el ruido político, lo que incrementa la demanda hacia los dólares paralelos.

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A pesar de la dolarización por cobertura impulsada por personas y empresas, el tipo de cambio oficial se mantiene controlado. El Banco Central podrá contener estas presiones alcistas gracias a la tranquilidad generada por la compra de reservas y una situación estable en el volumen negociado. Sin embargo, la salida simultánea de fondos que buscan seguridad en activos de Estados Unidos continúa siendo un factor clave en la dinámica actual.