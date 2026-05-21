Dólar mexicano: tendencia positiva, pero con riesgos

La cotización del Dólar mexicano en México este jueves, 21 de mayo de 2026, se presenta con cifras que revelan que durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.36 pesos y un mínimo de 17.3 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar subió 9.63%, pero en el último año acumula una caída de 10.16%, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

Durante el día de ayer, el activo del Dólar mexicano subió en un costo máximo de 17.36 pesos y un mínimo de 17.3 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar subió 9.63%, pero en el último año acumula una caída de 10.16%, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

Algunos trabajadores están en riesgo de perder su cobertura del ISSSTE por no hacer este trámite a tiempo. La volatilidad de la última semana del Dólar es del 7.42%, que es menor que la volatilidad anual del 7.62%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato 1 es positivo, indicando que, en comparación con los días anteriores, el valor de la moneda ha aumentado, generando un ambiente de confianza entre los inversionistas. Sin embargo, es importante observar si esta tendencia se mantiene en los próximos días para determinar su sostenibilidad. Cualquier cambio en los factores económicos podría alterar esta dirección.

En resumen, la tendencia actual sugiere un crecimiento en la cotización del Dólar, pero se requiere de un análisis continuo para prever posibles fluctuaciones





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