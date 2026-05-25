Dólar mexicano: cotización, tendencias y volatilidad

Este texto presenta información sobre la cotización, tendencias y volatilidad del Dólar mexicano en la actualidad. Se incluyen datos sobre la última semana y el último año, así como una descripción de la tendencia actual y las expectativas en el mercado.

Durante el día de ayer, el Dólar mexicano registró una cotización de 17.3 pesos en la sesión de apertura de mercados en México este lunes, 25 de mayo de 2026.

En la última semana, la cotización del Dólar subió 5.90% y en el último año acumula una caída de 9.05%. Según los últimos datos registrados, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue de 6.27%. La cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, con un dato de -1 igual a 2, lo que indica que su valor ha ido aumentando en relación con los días pasados.

A lo largo de la última semana, el Dólar ha experimentado un crecimiento sostenido, lo que ha generado expectativas favorables en el mercado. Si esta tendencia continúa, podríamos ver un fortalecimiento adicional de la moneda en los próximos días





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