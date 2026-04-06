Dólar inicia la semana con una ligera baja frente al peso mexicano: Análisis del mercado cambiario

El dólar estadounidense abre la sesión del 6 de abril de 2026 cotizando a 17.83 pesos mexicanos, mostrando una ligera depreciación. Se analiza la tendencia a corto y largo plazo, la volatilidad y las opciones para operar en el mercado de divisas en México.

El dólar estadounidense inició la sesión de apertura del lunes 6 de abril de 2026 cotizando a 17.83 pesos mexicanos en el mercado de divisas . Este valor representa una disminución del -0.25% en comparación con el precio registrado el día anterior, evidenciando una ligera tendencia a la baja en el corto plazo. Durante la jornada previa, el precio del dólar osciló entre un máximo de 17.92 pesos y un mínimo de 17.

86 pesos, mostrando fluctuaciones moderadas dentro de un rango relativamente estrecho. Estos movimientos, aunque sutiles, reflejan la dinámica diaria del mercado cambiario y la influencia de diversos factores económicos y geopolíticos que afectan el valor de la divisa.\Analizando un período más amplio, la cotización del dólar ha experimentado una reducción del -1.56% en la última semana, consolidando una tendencia negativa a corto plazo. En el transcurso del último año, la depreciación del dólar frente al peso mexicano ha sido más pronunciada, alcanzando un -9.33%. Esta caída acumulada sugiere un debilitamiento sostenido de la divisa estadounidense en el mercado mexicano. En los últimos diez días, se observa una clara tendencia a la baja, con algunos repuntes moderados en ciertos momentos. A pesar de estas fluctuaciones, la estabilidad ha predominado en algunos días, lo que indica un comportamiento variable, pero con una inclinación general hacia la disminución del valor del dólar. En los últimos doce meses, el dólar ha fluctuado entre un máximo de 18.1 pesos mexicanos y un mínimo de 17.1 pesos mexicanos, mostrando un rango de variación significativo que resalta la volatilidad inherente al mercado de divisas.\En cuanto a la volatilidad, los datos registrados en México indican que la volatilidad económica del dólar durante la última semana fue del 6.74%, lo que sugiere una mayor estabilidad en comparación con la volatilidad anual del 8.80%. Este contraste sugiere que las fluctuaciones semanales son menos pronunciadas que las variaciones observadas a lo largo del año. En cuanto a la proyección a corto plazo, la cotización del dólar muestra una ligera tendencia positiva en el día de hoy, con un valor superior al registrado en días anteriores. Esta tendencia alcista, aunque modesta, indica un fortalecimiento temporal del dólar en el mercado, impulsado posiblemente por factores económicos y políticos que generan confianza en la moneda. Para aquellos interesados en adquirir o vender dólares en México, existen diversas opciones disponibles. Las sucursales bancarias y las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ofrecen servicios de compraventa de divisas dentro de su horario de atención. Adicionalmente, los inversionistas pueden considerar los ETFs (Exchange-Traded Funds), instrumentos que permiten invertir en acciones cotizadas en dólares y que replican el valor de la divisa frente al peso mexicano. Si bien esta última opción no equivale a la compra de moneda física, se recomienda consultar a especialistas de casas de bolsa para una operación exitosa. Finalmente, el Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) facilita las transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas en pesos, sin imponer límites de monto





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