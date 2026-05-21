Dólar hoy y dólar blue, en vivo: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este jueves 21 de mayo

El dólar oficial cerró ayer a $1420; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1430 para la misma operación. El mayorista es la cotización de referencia en el mercado exterior., que controla la cotización del dólar oficial (tanto minorista como mayorista), difunde el valor de la moneda. Entre las 11 y las 11.30 horas, las financieras y cuevas de la City porteña arrojan una cotización del número que trajo algo de alivio al Gobierno en un primer trimestre “complejo” para la economía y en el que se desató un frente político intenso debido a las sospechas de corrupción que enfrenta la cúpula de la Casa Rosada. El dólar no es complejo sino es la referencia para las transacciones entre bancos, empresas y el mercado externo.

Dólar hoy y dólar blue, en vivo: a cuantúmonto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este jueves 21 de mayo, minuto a minuto La divisa oficial cerró ayer a $$1420$; en tanto, el dólar en el mercadoparalelo se ubicó en $$1430$ para la misma operación.

El minorista es el tipo de cambio de referencia, que se toma de base para calcular otras cotizaciones del mercado. El mayorista, en cambio, es la cotización de referencia en el mercado exterior. , sirve para el pago de compras hechas en moneda extranjera en el exterior o de servicios en el extranjero. Desde que es el tipo de cambio gestionado por el BCRA que opera en el ámbito del comercio internacional.

A diferencia del minorista (que sirve como base de cálculo general), el mayorista es la referencia spécífica para las transacciones entre bancos, empresas y el mercado externo. , que controla la cotización del dólar oficial (tanto minorista como mayorista), difunde el valor de la moneda. En tanto, el valor de referencia delse conoce un poco más tarde.

Entre las 11 y las 11.30 horas, las financieras y cuevas de la City porteña arrojan una cotización delun número que trajo algo de alivio al Gobierno en un primer trimestre “complejo” para la economía y en el que se desató un frente político intenso debido a las sospechas de corrupción que enfrenta la cúpula de la Casa Rosada. la suba generalizada de los precios superó en el primer cuatrimestre la meta fijada en el presupuesto 2026 por el Ministerio de Economía para todo el año. La inflación acumulada en el primer cuatrimestre fue de 12,3%, por encima de la proyección oficial para todo 2026 (10,1%)





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dólar Mercado Paralelo Cotización Oficial Cotización Mayorista Inflación Presión Monetaria Economía Argentina Economía Peruana BCRA Moneda Extranjera Comercio Internacional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La Liga Profesional designó el árbitro para la final del Torneo Apertura entre River y BelgranoEl Millonario y el Pirata se enfrentarán el domingo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Read more »

Conflicto entre Chelsea y City tras sospecha de contactos indebidos con GuardiolaDespués de casi diez años como entrenador del Manchester City, Pep Guardiola está considerando dejar el club después de una década. El posible final de su ciclo más exitoso en la historia del club ha comenzado a generar consecuencias. Entre Chelsea y City hay una sospecha de contactos indebidos y evaluan acudir a la Premier League.

Read more »

Hidrovía: empate en las propuestas económicas entre las dos gigantes ¿Qué define la licitación?Jan De Nul y DEME igualaron sus propuestas en la licitación de la principal vía para el comercio internacional del país; la definición quedó en manos del Gobierno.

Read more »

Yael Falcón Pérez será el árbitro de la final del Torneo Apertura entre Belgrano y RiverEl juez mundialista estará a cargo del partido que consagrará al primer campeón del fútbol argentino en el año: se jugará en el Mario Alberto Kempes.

Read more »