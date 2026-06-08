Dólar hoy y dólar blue: cotización del oficial y paralelo este lunes 8 de junio

El dólar oficial cerró a $1460 para la venta el pasado lunes 7 de junio, mientras que el dólar blue se ubicó en $1435 para la misma operación. En cuanto al riesgo país, volvió a estar por debajo de los 500 puntos.

El dólar oficial cerró a $1460 para la venta el pasado lunes 7 de junio, mientras que el dólar blue se ubicó en $1435 para la misma operación.

En cuanto al riesgo país, volvió a estar por debajo de los 500 puntos. Para aquellos que tienen una cuenta bancaria en dólares, es importante consultar con la entidad financiera cuáles son los puntos disponibles para la extracción. La extracción está sujeta a límites, y algunos bancos fijan además un límite diario propio.

Además, es frecuente que los cajeros entreguen únicamente billetes en múltiplos de US$100. El Banco Central (BCRA) publica la cotización del dólar oficial, tanto en su versión minorista como mayorista. En la última jornada hábil, la divisa oficial cerró a $1460 para la venta, mientras que el dólar blue se ubicó en $1435 para la misma operación. El riesgo país volvió a estar por debajo de los 500 puntos.

Quienes tengan una cuenta bancaria en dólares, deben consultar con la entidad financiera cuáles son los puntos disponibles para la extracción. La extracción está sujeta a límites, y algunos bancos fijan además un límite diario propio. También es frecuente que los cajeros entreguen únicamente billetes en múltiplos de US$100. El Banco Central (BCRA) publica la cotización del dólar oficial, tanto en su versión minorista como mayorista.

En cuanto a la tendencia del dólar, se espera que continúe siendo una de las monedas más estables del mundo. En la última jornada hábil, la divisa oficial cerró a $1460 para la venta, mientras que el dólar blue se ubicó en $1435 para la misma operación. El riesgo país volvió a estar por debajo de los 500 puntos. Quienes tengan una cuenta bancaria en dólares, deben consultar con la entidad financiera cuáles son los puntos disponibles para la extracción.

La extracción está sujeta a límites, y algunos bancos fijan además un límite diario propio. También es frecuente que los cajeros entreguen únicamente billetes en múltiplos de US$100





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