Dólar hoy en Argentina: cotizaciones del martes y el impacto económico por la falta de infraestructura

El dólar oficial opera a 1.400 pesos y el blue a 1.410 pesos, mientras la Cámara de la Construcción advierte por pérdidas millonarias debido a la desinversión en infraestructura.

El panorama financiero y económico de la Argentina presenta una jornada marcada por la estabilidad de las divisas y una preocupación estructural por parte de los sectores productivos. Para este martes 21 de abril, las pizarras del Banco Nación informaron que el dólar oficial iniciará sus operaciones con una cotización de 1.350 pesos para la compra y 1.400 pesos para la venta. Paralelamente, el mercado paralelo, conocido popularmente como dólar blue , mantendrá una brecha acotada al cotizar a 1.390 pesos para la adquisición y 1.410 pesos para la venta al público. Estas cifras son seguidas de cerca por los actores económicos, quienes buscan anticipar cualquier movimiento brusco en un contexto de alta sensibilidad cambiaria que afecta tanto a los precios internos como a las decisiones de inversión a largo plazo en todo el territorio nacional.

Más allá de la fluctuación diaria de las monedas, un informe presentado recientemente por la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) ha encendido las alarmas sobre el estado de la infraestructura nacional. Según los cálculos de la entidad, el país registra una pérdida equivalente a 25.000 millones de dólares anuales como consecuencia directa de la falta de mantenimiento sistemático en obras públicas y sistemas de transporte esenciales. El Consejo Federal de Camarco fue contundente al declarar que, sin una inversión constante en infraestructura, el camino hacia un crecimiento económico sostenido y un desarrollo social equitativo se vuelve una meta inalcanzable. Este déficit no solo impacta en la eficiencia logística y los costos de las empresas privadas, sino que también degrada la calidad de vida de los ciudadanos, debilitando la competitividad global de la nación en un mercado internacional sumamente exigente.

Ante este escenario, la cobertura minuto a minuto que realizamos permite observar cómo la política económica del gobierno intenta equilibrar la contención de la inflación con la necesidad de incentivar la obra pública. El debate se centra ahora en cómo el Estado podrá gestionar estos recursos para revertir el deterioro del capital físico sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas. Gerardo Puig, a cargo de este reporte diario, seguirá informando sobre cualquier ajuste en las cotizaciones y las reacciones gubernamentales frente a los reclamos de las cámaras empresariales. El desafío es complejo, pues requiere de una estrategia que combine la estabilidad cambiaria con un plan sólido de recuperación de infraestructura, vital para garantizar que el motor productivo de la Argentina pueda funcionar a pleno rendimiento y proyectar un futuro con mayor previsibilidad para todos los sectores de la economía.





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