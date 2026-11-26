Cotización del dólar hoy 26 de noviembre en Argentina. Oficial a 1.630, blue a 1.710 y Bitcoin a 60.849 dólares. Análisis del mercado financiero.

El mercado cambiario argentino registró estabilidad relativa en la sesión del jueves 26 de noviembre, con el tipo de cambio oficial manteniéndose en niveles operativos previos. El dólar oficial abrió sin variaciones significativas en la jornada, ubicándose en $ 1.580 para la compra y $ 1.630 para la venta en las pizarras del Banco Nación. Esta cifra refleja la continuidad de la dinámica de precios en el mercado financiero formal argentino durante este día específico.

Precios del Dólar Oficial y Blue en Argentina

En contraste con el mercado regulado, el dólar paralelo o blue también presentó sus cotizaciones para el 26 de noviembre. La moneda estadounidense en el mercado informal cotizó a un precio de $ 1.710 pesos argentinos. Este diferencial entre la cotización oficial y la paralela marca la brecha cambiaria actual en el país, una variable clave para la economía doméstica. La apertura de estas tarifas en las distintas plazas determina las estrategias de ahorro y transacción de los ciudadanos locales.

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Comportamiento del Bitcoin y Dólar Cripto

Los activos digitales mostraron un rendimiento distinto en la misma fecha. El Bitcoin registró una alza del 3,48%, elevando su cotización hasta los US$ 60.849. Por otro lado, el denominado dólar cripto experimentó una baja del 1,07%, cotizando a $ 1.771,82 pesos. Esta divergencia entre la criptomoneda principal y el índice dolarizado argentino ilustra la volatilidad específica de los mercados descentralizados frente a las necesidades de liquidez local.

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Inflación Global y Bolsas Internacionales

El contexto externo también influyó en las expectativas del mercado. El índice FTSE 100 de la Bolsa de Londres exhibió utilidades del 1,37%, ubicándose en las 10.569 unidades. Simultáneamente, el índice Nikkei 225 de la Bolsa de Tokio ganó el 0,86%, cerrando en 57.499,16 puntos. Estos movimientos bursátiles globales proporcionan el telón de fondo macroeconómico en el que se desarrollan las operaciones financieras diarias en Argentina.

Responsables de la Información Financiera

La cobertura informativa de estos datos económicos estuvo a cargo de Guillermo Feres Castillo. Su reporte detalló las novedades sobre las cotizaciones del dólar en Argentina para esta fecha. La transmisión de estos valores permite a inversionistas y ciudadanos monitorear la situación financiera. La transparencia en estos datos es fundamental para la toma de decisiones económicas personales y profesionales.