El dólar financiero superó los $1.700 y la brecha cambiaria alcanzó el 11,4%. El BCRA redujo compras de reservas mientras aumentaba la demanda de cobertura.

El mercado cambiario experimentó una fuerte presión durante esta semana, empujando las cotizaciones financieras del dólar por encima de los $1.700. Este incremento significó un nuevo máximo nominal y amplió la brecha cambiaria por encima del 11% respecto al tipo de cambio mayorista. Los inversores buscaron refugios ante la incertidumbre, impulsados por cambios en la liquidez y una menor participación del Banco Central en las compras de divisas.

Impacto en cotizaciones oficiales y minoristas

La cotización del dólar minorista llegó a $1.595 en el Banco Nación y a $1.595,22 en el promedio de las entidades financieras registrado por el BCRA. Esta cifra es fundamental para empresas e inversores que necesitan dolarizar activos o transferir fondos al exterior. Su evolución refleja directamente las necesidades de cobertura y el acceso a divisas en un entorno de alta demanda.

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Factores locales e internacionales de presión

La dinámica cambiaria responde a una combinación de variables locales e internacionales, como la disponibilidad de pesos en el sistema financiero y la oferta de divisas. Se aproxima una nueva licitación de deuda del Tesoro para el 26 de noviembre, cuyo resultado determinará cuánto permanece en circulación. Además, el fortalecimiento del dólar y la depreciación del real brasileño agregan presión competitiva a la economía argentina.

Desaceleración de compras del Banco Central

El jueves 19 de noviembre, el Banco Central desaceleró notablemente su intervención, adquiriendo u$s172,7 millones frente a los u$s356,7 millones del miércoles anterior. Este volumen representó menos del 1% del total negociado, descendiendo desde el 20% registrado el martes. La autoridad monetaria redujo su presencia en un mercado con mayor volumen y demanda privada de divisas.

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Resultado de reservas y valuación de activos

El acumulado de reservas internacionales al 2026 alcanzó los u$s16.312 millones, con un promedio diario de compras cercano a u$s264 millones. La caída reciente se vinculó al efecto de valuación del oro, que retrocedió 1,87% internacionalmente, generando pérdidas de u$s110 millones. Esto demuestra que las reservas dependen de los precios de los activos, no solo de la compra de dólares.

Escenarios futuros y liquidez de fin de año

El mercado evaluará la capacidad del BCRA para sostener compras y el resultado de las licitaciones del Tesoro. Se espera aumento de la demanda de pesos por aguinaldos y salarios de fin de año. La brecha cambiaria y la disponibilidad de liquidez serán clave para determinar si los exportadores liquidan o mantienen posiciones dolarizadas en las próximas semanas.