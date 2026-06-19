Dólar estable en Argentina: factores internos y externos mantienen el tipo de cambio alejado del techo de la banda

El dólar se mantiene en $1468, un 21% por debajo del techo de la banda, gracias a una combinación de factores externos e internos. La mejora en la calificación de la deuda y el superávit comercial refuerzan la estabilidad, aunque persisten riesgos globales.

El dólar se ubica actualmente en torno a los 1468 pesos argentinos, lo que representa una apreciación del 20% por debajo del techo de la banda establecida en 1770 pesos.

A lo largo del año, la divisa estadounidense ha experimentado un incremento del 2,4% en el mercado local, pero su comportamiento ha sido caracterizado por una notable estabilidad y baja volatilidad. Esto se debe en parte a factores externos, como las expectativas de política monetaria en Estados Unidos, donde la Reserva Federal proyecta subas de tasas, lo que fortalece al dólar a nivel global y genera presiones devaluatorias sobre monedas emergentes, incluido el peso argentino.

En el último mes, el dólar index avanzó un 1,1%, mientras que en Argentina y Brasil lo hizo en 1,5%. La estabilidad relativa del peso también se explica por factores domésticos, entre los que se destaca la mejora en la calificación de la deuda argentina por parte de S&P. Esta reclasificación facilita el acceso a mercados de capitales internacionales, lo que podría aliviar la presión sobre las reservas y reducir la demanda precautoria de dólares.

Según Rodrigo Benítez, economista jefe de Grupo ST, el contexto externo ha sido volátil, pero el peso se mantuvo estable gracias a estos factores internos. Además, el superávit comercial de mayo alcanzó los 3504 millones de dólares, un máximo histórico nominal, impulsado por un fuerte crecimiento de las exportaciones y un flujo financiero positivo, que incluye préstamos locales en dólares y emisiones corporativas.

Esta combinación de variables sugiere que, en el corto plazo, el tipo de cambio podría mantenerse dentro de la banda, aunque los analistas advierten que la mejora crediticia por sí sola no es suficiente para asegurar una estabilidad prolongada. Para sostener la calma cambiaria, se requiere una inflación descendente, tasas reales positivas y la concreción de mayores ingresos de capitales.

La distancia del 25% respecto al techo de la banda reduce su relevancia en la formación de expectativas, pero el escenario global sigue siendo un factor de riesgo. La normalización macroeconómica y la posibilidad de nuevos flujos de inversión extranjera ayudan a consolidar la confianza en el peso, aunque la volatilidad externa podría reintroducir tensiones. En definitiva, el mercado observa con optimismo la evolución reciente, pero mantiene la cautela ante la posible reversión de las condiciones internacionales





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