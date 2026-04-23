Dólar en Colombia: Ligera Baja y Tendencia Bajista Continúa

El dólar colombiano cerró este jueves en 3558.71 pesos, mostrando una caída del 0.72% y consolidando una tendencia bajista en la última semana y el último año. Se analiza la volatilidad y el impacto en el mercado.

La tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano experimentó una ligera disminución este jueves 23 de abril de 2026, cerrando la jornada en 3558.71 pesos colombianos.

Esta cifra representa una variación negativa del 0.72% en comparación con la sesión anterior, marcando una continuación de la tendencia bajista observada en las últimas semanas y meses. El comportamiento del dólar en el mercado colombiano ha sido predominantemente a la baja, con una caída del 0.63% en la última semana y un descenso aún más pronunciado del 11.45% en el último año.

Este panorama sugiere una apreciación del peso colombiano frente a la moneda estadounidense, influenciada por diversos factores económicos y financieros tanto a nivel nacional como internacional. Analizando el comportamiento del dólar en los últimos diez días, se observa una predominancia de jornadas con cotizaciones a la baja, con seis caídas y solo cuatro avances. Si bien se registraron algunos rebotes a mitad del período y una alternancia en los últimos días, el balance general fue negativo, consolidando la tendencia descendente.

Es importante destacar que durante este período no hubo jornadas de estabilidad, lo que indica una dinámica de mercado activa y sensible a las fluctuaciones económicas. La volatilidad económica del dólar en la última semana se situó en el 8.68%, lo que refleja un comportamiento relativamente estable en comparación con la volatilidad anual, que alcanzó el 14.15%.

Esta reducción en la volatilidad semanal podría interpretarse como una señal de mayor confianza en el mercado y una disminución de la incertidumbre económica. A pesar de la tendencia general a la baja, la cotización del dólar hoy muestra indicios de una posible estabilización e incluso una ligera tendencia positiva.

Este comportamiento podría estar relacionado con factores como la expectativa de una mejora en la economía colombiana, el aumento de las exportaciones, o la disminución de la aversión al riesgo en los mercados internacionales. Es crucial monitorear de cerca la evolución de estos factores para determinar si la tendencia positiva se consolida en los próximos días.

Para tener una idea del costo de adquirir dólares en Colombia, se puede estimar que la compra de 100 dólares requiere 355.871 pesos colombianos, mientras que 200 dólares implican un desembolso de 711.742 pesos. La adquisición de 500 dólares representa una inversión de 1.779.355 pesos colombianos. Estas cifras son relevantes para los inversionistas, las empresas que realizan operaciones de comercio exterior y los ciudadanos que desean adquirir divisas.

La fluctuación del tipo de cambio del dólar tiene un impacto significativo en la economía colombiana, afectando los precios de los bienes importados, la inflación y la competitividad de las exportaciones. Por lo tanto, es fundamental comprender las dinámicas del mercado cambiario para tomar decisiones financieras informadas y mitigar los riesgos asociados a la volatilidad del dólar.

La situación actual del dólar en Colombia es un reflejo de la compleja interacción de factores económicos globales y locales, y su evolución futura dependerá de la capacidad del país para mantener la estabilidad macroeconómica y promover el crecimiento sostenible





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