Dólar en Colombia cierra en 3633.47 pesos y profundiza tendencia bajista anual

El dólar cerró en 3633.47 pesos colombianos, marcando una baja del 1.05% en la jornada y acumulando una caída del 6.01% en el último año. La volatilidad semanal superó a la anual, señalando inestabilidad reciente.

Este jueves, 28 de mayo de 2026, la cotización del dólar cerró en Colombia en 3633.47 pesos colombianos. Este valor representa una disminución del 1.05% respecto a la sesión de apertura del mismo día, consolidando una tendencia bajista a corto plazo.

En el análisis semanal, la divisa estadounidense retrocedió un 0.59%, mientras que en la ventana anual acumula una caída del 6.01%, lo que evidencia una presión a la baja sostenida en el tipo de cambio local. El comportamiento en los últimos diez días muestra un claro sesgo negativo: se registraron siete jornadas con caídas y solo tres con alzas, a pesar de repuntes puntuales que no lograron revertir la dirección principal del mercado.

La volatilidad de la última semana alcanzó 14.64%, superando la volatilidad anual de 13.02%, lo que indica un periodo reciente de mayor inestabilidad y oscilaciones bruscas en el precio del dólar. Asimismo, el costo de adquirir divisas se calcula directamente con el cierre: comprar 100 dólares requiere 363.347 pesos, 200 dólares asciende a 726.694 pesos y 500 dólares a 1.816.735 pesos, valores que reflejan el impacto de la cotización diaria en transacciones habituales.

Estos datos Posibilitan a inversionistas y público en general evaluar el contexto cambiario y adoptar decisiones financieras informadas, considerando la evolución reciente y la incertidumbre inherente a los mercados





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Dólar Tipo De Cambio Peso Colombiano Volatilidad Tendencia Bajista

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