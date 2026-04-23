Dólar en Argentina: Cotizaciones Diversas y Tendencias Actuales

Análisis detallado de las cotizaciones del dólar oficial, blue, mayorista, CCL y MEP en Argentina, incluyendo su evolución a lo largo del año y los factores que influyen en su comportamiento.

La situación cambiaria en Argentina presenta un panorama multifacético este jueves 23 de abril, con diversas cotizaciones del dólar coexistiendo en el mercado. El dólar oficial, operado a través del Banco de la Nación Argentina (BNA), se cotiza a $1350 para la compra y $1400 para la venta, marcando la referencia para las transacciones formales.

Sin embargo, el mercado paralelo, conocido como dólar blue, exhibe un valor superior, alcanzando los $1395 para la compra y $1415 para la venta en la Ciudad de Buenos Aires. Esta diferencia subraya la demanda de divisas fuera de los canales oficiales y la percepción de riesgo en la economía argentina. El dólar mayorista, por su parte, abre la jornada a $1378, sirviendo como base para las operaciones entre bancos y empresas.

A lo largo del año, se observa una tendencia a la baja en algunas cotizaciones, aunque con variaciones significativas entre los diferentes segmentos del mercado. El dólar blue ha experimentado una disminución de $120, equivalente a un 7,84%, desde principios de año, cerrando en marzo a $1410. En febrero, la caída fue de $50, finalizando el mes en $1420, mientras que en enero de 2026, se situaba en $1470.

No obstante, en el acumulado de 2025, el blue registró un aumento de $300, evidenciando la volatilidad del mercado informal. En diciembre de 2025, la divisa paralela experimentó un incremento de $95, cerrando el año en $1530. En el segmento mayorista, el dólar comercial también ha mostrado una ligera disminución en lo que va del año, retrocediendo $77, lo que representa un 5,29%.

Esta cotización, determinada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), refleja las operaciones de compra y venta de divisas entre entidades financieras, empresas y exportadores de granos y oleaginosas. El BCRA ha sido un actor clave en el mercado cambiario, acumulando compras por US$4385 millones en lo que va del año, impulsadas por las liquidaciones de divisas provenientes del sector agroexportador.

En marzo, el BCRA sumó US$1670 millones a sus reservas, mientras que en febrero, las adquisiciones alcanzaron los US$1555 millones. En enero de 2026, el Banco Central cerró el mes con compras por US$1134 millones. Durante todo el año 2025, el BCRA acumuló US$41.165 millones en compras de divisas, lo que contribuyó a fortalecer las reservas internacionales del país.

Además del dólar oficial y el blue, existen otras alternativas para acceder a dólares en Argentina, como el dólar contado con liquidación (CCL) y el dólar MEP. El CCL, que permite a los inversores girar divisas para “atesoramiento” mediante la compraventa de papeles argentinos, se cotiza a $1473,27, con una baja de $48,07 o 3,16% en lo que va del año. En 2025, el CCL experimentó un aumento significativo de $334,51, equivalente a un 28,19%.

Por otro lado, el dólar MEP, que también se obtiene mediante la compraventa de acciones o bonos, pero con depósito local de las divisas resultantes, opera a $1419,84 en las pantallas oficiales, con una disminución de $60,90 o 4,11% en lo que va del año. Durante 2025, el dólar MEP aumentó un 26,51%, lo que equivale a $310,33. El acceso a dólares a través de criptomonedas se cotiza a $1439,38, aunque las cotizaciones pueden variar según la billetera virtual utilizada.

La brecha entre el dólar blue y el mayorista se ubica actualmente en 2,68%, lo que indica una relativa estabilidad en el mercado cambiario. Sin embargo, la persistencia de múltiples cotizaciones y la volatilidad de los precios sugieren que la situación cambiaria en Argentina sigue siendo compleja y requiere un monitoreo constante.

La intervención del BCRA, las liquidaciones del sector agroexportador y las expectativas del mercado son factores clave que influirán en la evolución del tipo de cambio en los próximos meses. La búsqueda de estabilidad cambiaria sigue siendo un desafío fundamental para la economía argentina, con el objetivo de controlar la inflación y promover el crecimiento económico sostenible.

La diferencia entre los distintos tipos de cambio refleja la complejidad de la economía argentina y la búsqueda de alternativas por parte de los inversores y ahorristas





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