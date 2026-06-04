Dólar en alza: los activos que ya empieza a mirar la City ante un tipo de cambio en plena subida

Impulsados por la inteligencia artificial, los semiconductores y la tecnología, varios Cedear acumulan ganancias de tres dígitos en 2026. El Gobierno aprueba RIGI para el gasoducto de u$s 1300 millones que se construirá para exportar el GNL de Vaca Muerta. Trump enfrenta a Irán con el tanque casi vacío: las reservas de crudo de EE.UU. caen a su nivel más bajo desde 2004. Génova en Buenos Aires: el famoso chef Pietro Sorba lanzó un nuevo menú de comida italiana a un precio único. Un multimillonario estadounidense compró tres islas de América del Sur e hizo algo inesperado: las donó a un país de la región.

El dólar no alcanza y los inversores cambian de refugio: cuál es el activo que domina el nuevo ciclo económico. Impulsados por la inteligencia artificial, los semiconductores y la tecnología , varios Cedear acumulan ganancias de tres dígitos en 2026.

Cuáles lideraban los rankings de rendimiento durante mayo y cuáles siguen apareciendo entre las apuestas preferidas de analistas e inversores. El Gobierno aprueba RIGI para el gasoducto de u$s 1300 millones que se construirá para exportar el GNL de Vaca Muerta. Trump enfrenta a Irán con el tanque casi vacío: las reservas de crudo de EE. UU. caen a su nivel más bajo desde 2004.

Génova en Buenos Aires: el famoso chef Pietro Sorba lanzó un nuevo menú de comida italiana a un precio único. Un multimillonario estadounidense compró tres islas de América del Sur e hizo algo inesperado: las donó a un país de la región





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