Dólar: El Blue Sube Levemente, Oficial Estable y la Brecha se Mantiene en 2,1%

El dólar blue muestra un alza mínima este jueves 16 de abril, mientras el dólar oficial permanece sin cambios. La brecha cambiaria se sitúa en 2,1%. El BCRA continúa su plan de acumulación de reservas con compras significativas en el MULC. El IPC de marzo registró un 3,4%, influenciado por factores internacionales y corrección de precios relativos.

El dólar blue este jueves 16 de abril se posiciona en $1395 para la compra y $1415 para la venta. Desde el inicio del año, el mercado paralelo experimenta una notable disminución de $115, contrastando con los $1530 que alcanzó su valor de venta. Por otro lado, el dólar oficial se mantiene estable este jueves 16 de abril, con una cotización de $1335 para la compra y $1385 para la venta en las plataformas del Banco Nación.

Esta cifra lo sitúa $20 por debajo del cierre de marzo y $95 menos que el valor registrado al finalizar 2025 ($1480). Como resultado, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el informal se reduce al 2,1%. En lo que respecta al dólar tarjeta, utilizado para servicios digitales y turismo, su valor asciende a $1800,50, consolidándose como la opción más costosa del mercado debido a la suma de percepciones impositivas. El dólar mayorista cotiza a $1332,30 para la compra y $1382,20 para la venta, manteniéndose considerablemente alejado del límite superior de la banda cambiaria establecida por el Banco Central (BCRA) en $1679,05. Siguiendo una decisión gubernamental, las bandas de fluctuación del tipo de cambio oficial se ajustan a partir de 2026 al ritmo del último dato de inflación publicado. En lugar del ajuste mensual del 1% aplicado desde 2025, fecha en que se eliminó el cepo cambiario, durante abril los límites superiores se actualizarán considerando el 2,9% correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero de 2026. Paralelamente, el Banco Central (BCRA) prosigue con su estrategia de acumulación de reservas, tal como lo anunció a fines del año pasado. Como evidencia, la entidad adquirió el martes u$s 185 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Desde que se implementó este programa de compra de divisas, el BCRA ha acumulado adquisiciones por un total de u$s 5947 millones, distribuidas en 54 ruedas consecutivas. Con estos movimientos, las reservas internacionales del país cerraron en u$s 45.873 millones. El dólar blue experimenta un leve incremento de $5 este jueves 16 de abril, cotizando a $1395 para la compra y $1415 para la venta. El dólar CCL, también conocido como dólar cable, se negocia hoy jueves 16 de abril a $1467,5 para la compra y $1468,8 para la venta. El dólar MEP, por su parte, se ubica este jueves 16 de abril en $1408,7 para la compra y $1409,4 para la venta. El dólar oficial, en tanto, opera hoy jueves 16 de abril a $1385. Los precios por entidad bancaria varían. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) divulgó este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo de 2026, el cual se ubicó en un 3,4%, elevando la acumulación interanual al 32,6%. El ministro Luis Caputo explicó que este resultado reflejó un impacto significativo de la guerra en Medio Oriente, similar a lo observado en otras economías, y que la economía continúa en un proceso de ajuste de precios relativos, especialmente en servicios regulados y en la categoría de Carnes y Derivados. La información completa sobre el IPC de marzo de 2026 está disponible en el enlace proporcionado





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