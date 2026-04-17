Dólar: el blue cae y la brecha con el oficial se achica a mínimos

El mercado cambiario argentino muestra una tendencia a la baja en el dólar blue, mientras el oficial se mantiene estable. La brecha entre ambas cotizaciones se reduce significativamente, generando expectativas sobre la futura evolución de la divisa y la efectividad de las políticas económicas.

El escenario cambiario argentino se presenta con una marcada tendencia a la baja para el dólar blue este viernes 17 de abril. La divisa informal se ofrece a $1395 para la compra y $1415 para la venta, consolidando una disminución acumulada de $110 desde el inicio del año, un contraste notable frente a los $1530 a los que llegó a cotizar.

Esta retracción, que continúa sorprendiendo a los analistas, se da en un contexto de optimismo prudente en el mercado, que sigue de cerca los movimientos del Banco Central y la influencia de la liquidación de la cosecha gruesa. La preocupación, para algunos, radica en la posibilidad de que la divisa alcance un nivel mínimo, ante la inexistencia de un techo claro en la actual dinámica de precios. Por su parte, el dólar oficial se mantiene firme, sin modificaciones significativas en las pizarras del Banco Nación, operando a $1330 para la compra y $1380 para la venta. Esta estabilidad ubica a la divisa oficial $25 por debajo del valor de cierre de marzo y $100 por debajo de la cotización de fin de 2025 ($1480). La convergencia entre ambas cotizaciones es cada vez más notoria, con una brecha que se reduce hasta el 2,53%. Este achicamiento de la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo es un indicador clave que refleja la mejora en la percepción de riesgo y la potencial estabilidad monetaria. En contraste, el dólar tarjeta, utilizado para servicios digitales y turismo, se consolida como el más caro del mercado, alcanzando los $1794 debido a la aplicación de diversas percepciones impositivas. El dólar mayorista, por su parte, se negocia en $1327,30 para la compra y $1377,20 para la venta, manteniéndose considerablemente por debajo del límite superior de la banda cambiaria establecida por el Banco Central en $1680,65. La política cambiaria del gobierno introduce una nueva dinámica en la actualización de las bandas. A partir de 2026, y por decisión gubernamental, los límites de fluctuación del dólar oficial se ajustarán en función del último dato de inflación publicado. Este nuevo mecanismo reemplaza la actualización mensual del 1% que regía desde el fin del cepo en 2025. En abril, los techos de la banda se incrementarán considerando el 2,9% correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero de 2026. Este enfoque busca una mayor alineación entre la política cambiaria y la realidad inflacionaria, intentando evitar desfasajes que históricamente han generado tensiones en el mercado. Paralelamente, el Banco Central (BCRA) mantiene una estrategia activa de acumulación de reservas. Durante la jornada del miércoles, la entidad adquirió u$s 128 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), sumando un total de u$s 6075 millones en 55 ruedas consecutivas desde el inicio del programa. Esta firme política de compra de divisas ha fortalecido las reservas del país, que cerraron la semana en u$s 45.627 millones, proporcionando un colchón de seguridad ante posibles shocks externos y reforzando la confianza en la gestión económica. La combinación de estas variables – la caída del blue, la estabilidad del oficial, la reducción de la brecha y la robusta acumulación de reservas – configuran un panorama cambiario que genera expectativas y debates sobre su sostenibilidad a mediano y largo plazo. El dólar CCL o dólar cable se posiciona en $1449,4 para la compra y $1450,5 para la venta, mientras que el dólar MEP se sitúa en $1398,2 para la compra y $1398,8 para la venta, mostrando también una tendencia descendente. La coyuntura actual, marcada por la entrada de divisas provenientes de la liquidación de la cosecha y las operaciones del Banco Central, impulsa la caída del precio del dólar, ante la inquietud de algunos sectores del mercado por su posible descenso hasta niveles mínimos





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