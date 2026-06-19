Dólar cripto sube un 0,6% y MSCI mantiene a Argentina como mercado aislado

El dólar cripto subió a $1.520,92 mientras que el bitcoin bajó levemente. MSCI publicó su informe anual y decidió no reclasificar a Argentina debido al cepo. El dólar informal subió 10 pesos y cerró a $1.470. La noticia disipa expectativas de mejora en la accesibilidad del mercado argentino.

En un contexto de volatilidad financiera, el dólar cripto experimentó un leve repunte del 0,6% el jueves, ubicándose en $1.520,92, mientras que el bitcoin descendió a US$62.670.

Este movimiento se produce en paralelo a la evolución del dólar informal, que subió 10 pesos para cerrar en $1.470 para la venta y $1.420 para la compra. La cotización oficial, por su parte, también registró un incremento, alcanzando los $1.485 para la venta. Estos cambios reflejan la continua tensión en los mercados cambiarios argentinos, donde la brecha entre las distintas cotizaciones se mantiene como un indicador clave de las expectativas económicas.

La noticia más relevante de la jornada fue la publicación del informe anual de MSCI (Morgan Stanley Capital International) sobre la accesibilidad del mercado global. En su reporte, la calificadora mantuvo a Argentina en la categoría de mercado aislado o "standalone", sin realizar ninguna modificación en su diagnóstico. Esta decisión disipa las expectativas de una pronta reclasificación que podría haber mejorado la percepción del país entre los inversores internacionales.

Las razones esgrimidas por MSCI incluyen la persistencia del cepo cambiario y otras restricciones técnicas que dificultan la entrada y salida de capitales. Para muchos analistas, esta decisión era esperada dado el endurecimiento de los controles cambiarios en los últimos meses, pero no deja de ser un golpe para las aspiraciones de Argentina de atraer inversiones extranjeras. El informe de MSCI, titulado "Análisis de Accesibilidad al Mercado Global", evalúa anualmente las condiciones de 85 mercados en todo el mundo.

Argentina lleva varios años clasificada como mercado standalone, lo que la excluye de los índices principales y la convierte en un destino menos atractivo para los fondos que replican pasivamente estos indicadores. La falta de avances en la eliminación del cepo, sumada a la incertidumbre cambiaria y las distorsiones de precios relativos, son los principales obstáculos señalados por la calificadora.

Aunque el gobierno argentino ha buscado avanzar en acuerdos con el FMI y señales de estabilización, las medidas concretas no logran convencer a los organismos internacionales. En este escenario, el mercado argentino sigue operando con una alta prima de riesgo, y la reciente suba del dólar informal refleja la desconfianza de los ahorristas. En el mercado global, el bitcoin muestra una leve baja, aunque se mantiene en niveles elevados.

Esta criptomoneda, que ha sido un refugio alternativo para muchos inversores, sigue siendo sensible a las noticias regulatorias y las decisiones de los bancos centrales. En Argentina, el dólar cripto (que se obtiene a través de plataformas digitales) se ha convertido en una referencia importante para medir la expectativa de devaluación. Su cotización suele estar por encima de la del dólar informal, ya que incorpora costos adicionales y la volatilidad de los activos digitales.

La diferencia entre ambas cotizaciones se ha reducido ligeramente en las últimas semanas, lo que podría indicar una menor presión sobre el tipo de cambio. Para los argentinos, la evolución del dólar es un termómetro diario de la economía. La suba del jueves no hace más que confirmar que la incertidumbre persiste. Mientras el gobierno insiste en que el cepo es temporal y que se levantará cuando las condiciones lo permitan, los inversores y ahorristas se refugian en monedas duras.

La decisión de MSCI es un recordatorio de que Argentina sigue lejos de recuperar la confianza internacional. En este contexto, el mercado informal del dólar se mantiene activo, con operaciones que buscan protegerse de la inflación y la devaluación. La cotización en $1.470 para la venta representa un incremento significativo en lo que va del año, aunque aún lejos de los picos históricos registrados durante crisis anteriores.

En resumen, la jornada del jueves estuvo marcada por la confirmación del estancamiento en la reclasificación de MSCI y la leve suba del dólar en sus distintas variantes. El mercado argentino continúa atrapado en una dinámica de controles y desajustes que dificultan su integración global. Mientras tanto, los pequeños ahorristas siguen atentos a cada movimiento del tipo de cambio, conscientes de que sus decisiones financieras están cada vez más condicionadas por un contexto económico complejo y cambiante





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