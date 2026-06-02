Dólar CCL revierte suba inicial y se ofrece a $1400-$1450; oficial se mantiene en $1445

El dólar CCL o cable cae tras un inicio alcista y se ubica en $1400-$1450. El oficial cierra mayo con alza acumulada. BCRA acumula compras por u$s 9899 millones. Wall Street proyecta el dólar hacia 2027 y ve vivo el carry trade.

El mercado cambiario argentino ofrece este martes 2 de junio una cotización del dólar CCL o dólar cable que revierte la suba inicial de $5 y se vuelve a ofrecer en torno a los $1400 para la compra y $1450 para la venta.

Durante la jornada previa, el paralelo había subido y venía de cerrar mayo con un incremento de $25 respecto de abril, cuando finalizó en $1405. Desde el inicio del año, la divisa paralela acumula una tendencia alcista, aunque con fluctuaciones. Por su parte, el dólar oficial, que ayer ganó $15, cerró mayo con una suba acumulada de $25 en el mes, culminando a $1405.

No obstante, se mantienen las bandas de fluctuación que se actualizan al ritmo del último dato de inflación, en lugar del ajuste del 1% mensual que se aplicaba desde la salida del cepo en 2025. El Banco Central de la República Argentina continúa con su política de acumulación de reservas, habiendo comprado en lo que va del año un total de u$s 9899 millones. Esta intervención busca contener la volatilidad cambiaria y sostener el valor del peso.

La cotización del dólar oficial tras la eliminación del cepo se ubica en $1445,40 para la compra y $1445,80 para la venta, mostrando una brecha reducida con respecto al paralelo. Analistas de Wall Street han comenzado a fijar precio al dólar de cara a las elecciones presidenciales de 2027, sugiriendo que el carry trade sigue siendo una estrategia viable en el corto plazo, aunque alertan sobre los riesgos políticos.

En este contexto, los inversores siguen atentos a las señales del gobierno respecto a la política cambiaria y fiscal. La inflación, que ha venido cediendo pero se mantiene elevada, sigue siendo un factor determinante para la evolución del tipo de cambio. Mientras tanto, el mercado espera que el BCRA continúe con su intervención para evitar saltos bruscos, y que las bandas de fluctuación se ajusten de manera gradual.

Las elecciones de medio término y la incertidumbre sobre el próximo gobierno añaden una capa adicional de volatilidad, pero por ahora el dólar parece moverse dentro de rangos manejables, según los especialistas





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