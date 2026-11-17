La devaluación del real brasileño encarece productos argentinos y presiona la estabilidad cambiaria previa a las elecciones de 2027, según Caputo y expertos.

La fuerte depreciación de la moneda brasileña ha generado un choque significativo en la balanza comercial entre Argentina y su principal socio regional. Desde principios de octubre, el real brasileño ha perdido más del 16% de su valor frente al dólar estadounidense, mientras que el peso argentino se ha apreciado de manera real. Este fenómeno encarece los productos locales argentinos en el mercado internacional y genera alertas sobre la sostenibilidad de la industria manufacturera nacional ante la falta de ajuste cambiario correspondiente.

Impacto Cambiario y Pérdida de Competitividad

El análisis detallado revela que el peso argentino ganó fortaleza frente al real, lo cual ha deteriorado directamente la competitividad de los bienes producidos en Argentina. Si se incorporan los datos de inflación de octubre, que registraron un 2,2% en Argentina y apenas un 0,14% en Brasil, la pérdida de competitividad cambiaria real alcanza aproximadamente el 14,3%. Esta cifra no contempla aún la inflación del mes de noviembre, lo que sugiere que la brecha competitiva podría ampliarse si persisten estas tendencias.

Also read Riesgo País Argentina: Analistas Advierten que la Baja es Transitoria por Miedo al Kirchnerismo 2027

El problema estructural radica en que Brasil atraviesa una fuerte devaluación que contrasta con la estabilidad nominal del dólar en la Argentina. Esta disparidad afecta especialmente a sectores clave como la industria automotriz, la fabricación de autopartes y otras ramas manufactureras que dependen en gran medida de la exportación hacia el mercado brasileño. La historia económica reciente ofrece un antecedente crítico: en 1999, una devaluación similar del real agravó la recesión argentina bajo el régimen de convertibilidad.

Presiones Sobre el Plan Económico y Elecciones 2027

La situación macroeconómica brasileña introduce una dificultad adicional para el equipo económico de Luis Caputo, quien debe diseñar el plan de gobierno para su próximo mandato. El mercado financiero considera que las medidas actuales resultan insuficientes para corregir los desequilibrios de las cuentas públicas argentinas. Existe un temor generalizado de que la inestabilidad externa no ayude a llegar al proceso electoral de 2027 con la estabilidad cambiaria y la inflación descendente que el gobierno busca proyectar.

Advertisement

Hirsch, economista jefe del Estudio Broda, advirtió en diálogo con los medios que el riesgo electoral no solo se manifiesta en el mercado de deuda soberana, sino también en el mercado de divisas. La suba del riesgo país se atribuye al temor a la ausencia de continuidad política más que a la figura de Javier Milei en sí. El ministro Caputo destacó que el dólar prácticamente no reaccionó al deterioro de los bonos y que el Banco Central ha mantenido su estrategia de compra de divisas.

Estabilidad Nominal versus Apreciación Real

Sin embargo, la consultora PPI advierte sobre una contrapartida importante: la estabilidad nominal del dólar, aunque útil para contener la inflación, profundiza la apreciación real del peso. Esto se observa claramente desde la implementación del esquema de bandas cambiarias en abril de 2025. La devaluación brasileña adquiere entonces mayor relevancia, ya que altera las condiciones comerciales sin que haya una corrección equivalente en la percepción de riesgo argentino.

A pesar de los factores externos, el comportamiento reciente del mercado cambiario argentino muestra resiliencia. El tipo de cambio mayorista aumentó apenas un 0,5% hasta los $1.551, mientras que el minorista avanzó un 0,3% hasta $1.575. La consultora identifica factores favorables como el ingreso de dólares financieros por obligaciones negociables y la liquidación de la cosecha fina. El objetivo sigue siendo entrar en un 2027 con superávit fiscal y un mercado cambiario sólido, aunque la influencia brasileña representa un desafío constante.