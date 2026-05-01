Dólar blue y oficial: cotizaciones y tendencias en el mercado cambiario al cierre de abril

El dólar blue cerró mayo con una baja acumulada desde enero, mientras el oficial se mantuvo estable. El BCRA sigue comprando divisas para acumular reservas, y el mercado financiero muestra cambios en las estrategias de inversión.

El dólar blue cerró este viernes 1 de mayo con una cotización de $1400 para la compra y $1420 para la venta, marcando una tercera jornada consecutiva de baja.

Desde el inicio del año, el tipo de cambio paralelo acumula una disminución de $130 respecto a los $1530 que registraba a principios de enero. Por su parte, el dólar oficial se mantuvo estable, cotizando a $1355 para la compra y $1405 para la venta en el Banco Nación, cerrando abril sin variaciones significativas en comparación con marzo.

Además, se ubica $75 por debajo del valor con el que finalizó el año 2025 ($1480), lo que ha llevado a una brecha casi nula entre el oficial y el informal. En el segmento de servicios digitales y turismo, el dólar tarjeta sigue siendo el más caro del mercado, operando a $1826,50 debido a los impuestos y percepciones aplicados.

Mientras tanto, el dólar mayorista cerró en $1357,30 para la compra y $1407,20 para la venta, muy por debajo del tope de la banda cambiaria fijada por el Banco Central (BCRA) en $1703,22. Desde el inicio de 2026, las bandas de flotación del dólar oficial se ajustan al ritmo de la inflación, en lugar del 1% mensual que se aplicaba anteriormente. En abril, el ajuste se basa en el 2,9% del IPC de febrero 2026.

Por otro lado, el BCRA continúa con su programa de acumulación de reservas, comprando dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Solo este jueves, la entidad adquirió u$s207 millones, sumando un total de u$s7380 millones en 66 ruedas consecutivas. Las reservas internacionales cerraron en u$s44.483 millones.

En cuanto a otros tipos de cambio, el dólar CCL o cable se cotizó a $1489,80 para la compra y $1503,40 para la venta, mientras que el dólar MEP operó a $1440,50 para la compra y $1441,20 para la venta. El dólar oficial, por su parte, se ubicó en $1410 para la venta en diferentes bancos.

Además, el mercado financiero comienza a mostrar señales de agotamiento en las estrategias de carry trade con bonos ajustados por CER, que habían acumulado retornos cercanos al 18% en dólares desde febrero. Los inversores están rotando hacia bonos en moneda dura, lo que refleja un cambio en la percepción del riesgo y la rentabilidad en el mercado local





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