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Dólar blue y oficial: cotizaciones y tendencias en el mercado cambiario al cierre de abril

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Dólar blue y oficial: cotizaciones y tendencias en el mercado cambiario al cierre de abril
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📆5/1/2026 5:43 AM
📰Cronistacom
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El dólar blue cerró mayo con una baja acumulada desde enero, mientras el oficial se mantuvo estable. El BCRA sigue comprando divisas para acumular reservas, y el mercado financiero muestra cambios en las estrategias de inversión.

El dólar blue cerró este viernes 1 de mayo con una cotización de $1400 para la compra y $1420 para la venta, marcando una tercera jornada consecutiva de baja.

Desde el inicio del año, el tipo de cambio paralelo acumula una disminución de $130 respecto a los $1530 que registraba a principios de enero. Por su parte, el dólar oficial se mantuvo estable, cotizando a $1355 para la compra y $1405 para la venta en el Banco Nación, cerrando abril sin variaciones significativas en comparación con marzo.

Además, se ubica $75 por debajo del valor con el que finalizó el año 2025 ($1480), lo que ha llevado a una brecha casi nula entre el oficial y el informal. En el segmento de servicios digitales y turismo, el dólar tarjeta sigue siendo el más caro del mercado, operando a $1826,50 debido a los impuestos y percepciones aplicados.

Mientras tanto, el dólar mayorista cerró en $1357,30 para la compra y $1407,20 para la venta, muy por debajo del tope de la banda cambiaria fijada por el Banco Central (BCRA) en $1703,22. Desde el inicio de 2026, las bandas de flotación del dólar oficial se ajustan al ritmo de la inflación, en lugar del 1% mensual que se aplicaba anteriormente. En abril, el ajuste se basa en el 2,9% del IPC de febrero 2026.

Por otro lado, el BCRA continúa con su programa de acumulación de reservas, comprando dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Solo este jueves, la entidad adquirió u$s207 millones, sumando un total de u$s7380 millones en 66 ruedas consecutivas. Las reservas internacionales cerraron en u$s44.483 millones.

En cuanto a otros tipos de cambio, el dólar CCL o cable se cotizó a $1489,80 para la compra y $1503,40 para la venta, mientras que el dólar MEP operó a $1440,50 para la compra y $1441,20 para la venta. El dólar oficial, por su parte, se ubicó en $1410 para la venta en diferentes bancos.

Además, el mercado financiero comienza a mostrar señales de agotamiento en las estrategias de carry trade con bonos ajustados por CER, que habían acumulado retornos cercanos al 18% en dólares desde febrero. Los inversores están rotando hacia bonos en moneda dura, lo que refleja un cambio en la percepción del riesgo y la rentabilidad en el mercado local

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