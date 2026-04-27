Dólar blue y oficial: cotizaciones y tendencias en el mercado cambiario argentino

El dólar blue y el oficial muestran movimientos contrastantes en el mercado cambiario argentino, con el BCRA acumulando reservas y ajustando bandas cambiarias según la inflación. El dólar tarjeta sigue siendo el más caro, mientras que el carry trade con bonos CER muestra señales de agotamiento.

El dólar blue inició la jornada del lunes 27 de abril con una cotización de $1400 para la compra y $1420 para la venta, marcando una caída acumulada de $90 desde el inicio del año, cuando se ubicaba en $1530 para la venta.

Mientras tanto, el dólar oficial se negociaba a $1370 para la compra y $1420 para la venta en las pantallas del Banco Nación, abandonando la tendencia bajista que lo había llevado a $1380 hace diez días y cerrando la semana pasada con un aumento de $30, situándose $15 por encima del valor de cierre de marzo. Sin embargo, se mantiene $60 por debajo de la cotización con la que cerró el año 2025 ($1480), lo que ha llevado a que la brecha entre el oficial y el informal vuelva a ser nula.

Por otro lado, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo se mantiene como el más caro de la plaza, operando en $1846 debido a los impuestos y percepciones adicionales. El dólar mayorista, por su parte, se sitúa en $1367,30 para la compra y $1417,20 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el Banco Central (BCRA) fija hoy en $1693,51.

Desde el inicio de 2026, las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación, en lugar del 1% mensual que se aplicaba desde 2025. En abril, los topes se ajustan según el 2,9% correspondiente al dato del IPC de febrero de 2026. Mientras tanto, el BCRA continúa con su plan de acumulación de reservas, comprando dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

El viernes pasado, la entidad adquirió u$s 80 millones, sumando un total de u$s 6990 millones en 62 ruedas consecutivas desde el inicio del programa. Las reservas cerraron en u$s 46.184 millones.

Además, el dólar CCL o dólar cable se cotiza a $1492,50 para la compra y $1498,55 para la venta, mientras que el dólar MEP se ubica a $1440,12 para la compra y $1440,98 para la venta. En el mercado financiero, el primer gran trade del año comienza a mostrar señales de agotamiento.

Tras acumular retornos cercanos al 18% en dólares desde febrero, las estrategias de carry trade con bonos ajustados por CER entran en una fase de desarme, lo que refleja un cambio en la lectura del mercado. Los inversores están rotando hacia bonos en moneda dura, buscando mayor estabilidad en un contexto de volatilidad cambiaria y ajustes en la política monetaria





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