Dólar blue y oficial: cotizaciones y tendencias en abril de 2026

El dólar blue y el oficial muestran tendencias distintas en abril de 2026, con el BCRA acumulando reservas y ajustando las bandas cambiarias según la inflación. El mercado financiero experimenta cambios en las estrategias de inversión.

El dólar blue hoy martes 28 de abril cotiza a $1410 para la compra y $1430 para la venta, registrando una baja acumulada de $100 desde principios de año, cuando se comercializaba a $1530 para la venta.

Por su parte, el dólar oficial opera en $1390 para la compra y $1440 para la venta en las pantallas del Banco Nación, consolidando una tendencia alcista tras ganar $30 la semana pasada y $35 en lo que va de abril, cerrando marzo a $1405. A pesar de este aumento, la cotización se mantiene $40 por debajo del valor de cierre de 2025, que fue de $1480, lo que sitúa la brecha entre el oficial y el informal en -1,04%.

Mientras tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo se mantiene como el más caro de la plaza, operando a $1872 debido a los impuestos y percepciones adicionales. El dólar mayorista, por su parte, se situó en $1387,20 para la compra y $1437,10 para la venta, aún lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $1698,36.

Desde el inicio de 2026, las bandas de fluctuación del dólar oficial se actualizan al ritmo de la inflación, en lugar del 1% mensual que se aplicaba desde 2025. Así, en abril, los topes se ajustan según el 2,9% del IPC de febrero 2026. En este contexto, el Banco Central (BCRA) continúa con su plan de acumulación de reservas, comprando dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Solo el viernes pasado, la entidad adquirió u$s54 millones, sumando u$s7044 millones en 63 ruedas consecutivas desde el inicio del programa. Las reservas totales cerraron en u$s46.088 millones.

Además, el dólar CCL o dólar cable se cotiza hoy a $1511,90 para la compra y $1524,40 para la venta, mientras que el dólar MEP opera a $1458 para la compra y $1458,70 para la venta. En cuanto al dólar oficial, hoy lunes 27 de abril se comercializa a $1440 para la venta.

Por otro lado, el mercado financiero muestra señales de agotamiento en el carry trade con bonos ajustados por CER, que habían acumulado retornos cercanos al 18% en dólares desde febrero. Los inversores están rotando hacia bonos en moneda dura, lo que refleja un cambio en la percepción del mercado. Para más detalles, se puede consultar la nota completa en el enlace correspondiente





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