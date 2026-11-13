Dólar blue y oficial: cotizaciones estables al 13 de noviembre con baja del riesgo país

El dólar blue se mantiene en 1.565 pesos y el oficial en 1.570 pesos este 13 de noviembre. El riesgo país cae a 813 puntos impulsado por bonos argentinos en Nueva York.

La cotización del dólar en Argentina mostró una notable estabilidad durante la jornada del viernes 13 de noviembre. El tipo de cambio oficial se abrió en las pizarras del Banco Nación fijado en 1.570 pesos, manteniendo la paridad con el cierre del día anterior. Por su parte, el dólar blue, que opera en el mercado informal, registró un precio de apertura idéntico al del cierre previo, situándose en 1.565 pesos por unidad.

Cotización estable del dólar blue y oficial

El billete verde conservó los valores registrados en la rueda previa sin presentar variaciones significativas durante la sesión. La cotización del dólar blue terminó la jornada anterior en 1.565 pesos para la venta y en 1.545 pesos para la compra en el mercado paralelo. Esta ausencia de movimiento refleja una pausa en la volatilidad habitual que caracteriza a este mercado paralelo.

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En el segmento oficial, la cotización también se mantuvo inalterable. El Banco Nación cerró la jornada anterior con un precio de 1.570 pesos para la venta y 1.520 pesos para la compra. Esta estabilidad en ambas cotizaciones sugiere que los participantes del mercado financiero están observando con cautela las señales macroeconómicas antes de tomar nuevas posiciones.

Caída del riesgo país impulsa bonos en Nueva York

El mercado bursátil argentino respondió con optimismo a la dinámica de los activos soberanos. El riesgo país, un indicador clave de la confianza de los inversores en la deuda argentina, comenzó el día con una tendencia al alza pero luego retrocedió con fuerza. El índice bajó hasta situarse en 813 puntos básicos, acercándose notablemente a la barrera de los 800 puntos.

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Esta mejora en los indicadores de riesgo estuvo directamente asociada a una recuperación de los bonos en dólares de la deuda argentina. Estos activos financieros subieron hasta un 1.3 por ciento en la bolsa de Nueva York durante la sesión. La subida de los bonos indica que los inversores internacionales están percibiendo una menor probabilidad de impago o incertidumbre económica a corto plazo.

Desplome del Bitcoin y ajuste del dólar cripto

Mientras el mercado tradicional mostraba estabilidad, el sector de las criptomonedas experimentó una corrección importante. El precio del Bitcoin se desplomó un 5.99 por ciento este viernes 13 de noviembre. Como consecuencia directa de esta caída generalizada en el mercado de activos digitales, la cotización de la principal criptomoneda se ubicó en 69.317 dólares por unidad.

El denominado dólar cripto, que sirve como referencia para el intercambio de activos digitales en pesos, se comportó de manera ligeramente diferente. Este indicador aumentó un 0.51 por ciento en la misma jornada. El precio del dólar cripto cotizó finalmente en 1.677,87 pesos argentinos. Esta leve alza contrasta con la fuerte caída del Bitcoin y sugiere que la demanda local por este método de intercambio se mantuvo, a pesar de la volatilidad global.