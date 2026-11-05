Dólar blue y oficial: Cotización del 5 de noviembre con riesgo país en máximos

El dólar blue cotiza a $1.560 y el oficial a $1.570 el 5 de noviembre. El riesgo país alcanzó 852 puntos mientras los mercados globales subían tras las elecciones en EE.UU.

El mercado cambiario en Argentina registró movimientos significativos este 5 de noviembre de 2024, manteniendo la brecha entre la cotización oficial y la paralela. El dólar blue se consolida a $ 1.560 en las cuevas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el tipo de cambio oficial del Banco Nación se ubica en $ 1.570. Esta divergencia ocurre en un contexto donde los inversores reaccionan a la volatilidad generada por los resultados electorales recientes en Estados Unidos.

Cotización del Dólar Blue y Oficial

El dólar blue, referencia clave para el ahorro informal, se consigue a $ 1.560 para la venta en el mercado negro. Este valor representa un aumento de $ 10 pesos con respecto al cierre del día anterior, donde la cotización se mantenía estable en $ 1.550. La dinámica del mercado informal refleja la tensión constante entre la oferta y la demanda de divisas extranjeras, un factor que ha presionado al alza el precio del billete estadounidense en las últimas semanas.

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Por otro lado, el dólar oficial del Banco Nación cotiza a $ 1.570 para la venta y $ 1.540 para la compra. El tipo de cambio oficial no experimentó variaciones el miércoles 4 de noviembre, cerrando la jornada con los mismos valores de compra y venta. Esta estabilidad relativa en el mercado regulado contrasta con la agitación observada en los activos financieros vinculados a la deuda soberana del país.

Impacto del Riesgo País en la Economía

El riesgo país de Argentina escaló a 852 puntos este jueves, alcanzando su nivel más alto en un año. Este incremento ocurre inmediatamente después de las elecciones de medio término en Estados Unidos, un evento que ha generado incertidumbre en los mercados emergentes. La subida del riesgo país indica que los inversores extranjeros están cobrando más por asumir la deuda soberana argentina, lo que refleja una mayor percepción de riesgo en la economía local.

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A pesar de que los mercados globales experimentaron mejoras significativas el miércoles, Argentina siguió una tendencia opuesta. Los bonos argentinos en dólares continuaron su caída de valor durante toda la jornada. Esta divergencia subraya la desconexión de la economía argentina con la recuperación observada en las principales bolsas de valores, como el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq en Estados Unidos.

Evolución de los Mercados Globales

La reacción inicial tras la derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término fue de cautela, pero las pantallas cambiaron rápidamente a números verdes. El S&P 500 subió casi un 2%, el Dow Jones alcanzó un 3% y el Nasdaq registró un 1,3% de ganancia. Esta euforia global no se transmitió a los activos argentinos, que siguieron perdiendo valor. El billete estadounidense cayó $ 10 pesos el miércoles en el mercado oficial, pero la presión sobre los bonos persiste.

Dólar Cripto y Perspectivas Futuras

En el segmento de las divisas digitales, el dólar cripto muestra un comportamiento alcista ligero. Este 5 de noviembre, el precio del denominado dólar cripto aumenta un 0,38%, cotizando actualmente a $ 1.678,51. Esta cifra lo convierte en una de las referencias más altas para la adquisición de dólares mediante transacciones en plataformas digitales, superando tanto al blue como al oficial.

La combinación de un dólar blue en $ 1.560, un riesgo país en 852 puntos y un dólar cripto por encima de los $ 1.678 refleja un escenario económico complejo. Los analistas observan cómo la volatilidad externa, sumada a las tensiones internas, impacta directamente en la cotización de las divisas. La próxima evolución de estos indicadores dependerá de cómo se asuman los nuevos datos económicos y las decisiones de política monetaria en los próximos días.