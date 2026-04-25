Dólar Blue y Oficial: Análisis de la Cotización del Sábado 25 de Abril y el Fenómeno Avis Budget

Reporte detallado de la cotización del dólar blue, dólar oficial, dólar tarjeta, dólar mayorista, CCL y MEP en Argentina, junto con un análisis del 'short squeeze' que afecta a la empresa Avis Budget en Wall Street.

La situación cambiaria en Argentina presenta un panorama complejo y dinámico este sábado 25 de abril. El dólar blue , ampliamente seguido como indicador de la demanda informal, se ofrece a $1400 para la compra y $1420 para la venta, mostrando una leve baja acumulada de $90 desde el inicio del año, aunque se mantiene significativamente por debajo de los $1530 observados en momentos anteriores.

En contraste, el dólar oficial, operado a través del Banco Nación, cotiza a $1370 para la compra y $1420 para la venta, revirtiendo una tendencia bajista reciente y experimentando un aumento de $30 durante la semana, superando en $15 el valor de cierre de marzo. A pesar de este incremento, el dólar oficial se mantiene $60 por debajo de su cotización al finalizar el año 2025, que se situaba en $1480.

Esta dinámica ha resultado en la virtual nulidad de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, una situación que ha generado atención en el mercado. El dólar tarjeta, utilizado para compras en el exterior y servicios digitales, continúa siendo la opción más costosa, operando a $1846 debido a la aplicación de percepciones adicionales.

El dólar mayorista, por su parte, se ubica en $1367,30 para la compra y $1417,20 para la venta, manteniendo una distancia considerable del tope de la banda cambiaria establecida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que actualmente se sitúa en $1693,51. El Gobierno ha implementado una política de actualización de estas bandas, vinculándolas a la inflación, lo que implica que, a partir de 2026, los límites de fluctuación de la divisa oficial se ajustarán al ritmo del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En abril, esta actualización se basará en el 2,9% correspondiente al dato de inflación de febrero de 2026, reemplazando el ajuste mensual del 1% que se aplicaba desde la eliminación del cepo en 2025. Paralelamente, el BCRA continúa con su programa de acumulación de reservas, adquiriendo dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

El viernes, la entidad adquirió u$s 80 millones, elevando el total acumulado a u$s 6990 millones en 62 ruedas consecutivas, lo que ha permitido que las reservas alcancen los u$s 46.184 millones. Otros tipos de cambio también muestran variaciones: el dólar CCL (dólar cable) se cotiza a $1492,50 para la compra y $1498,55 para la venta, mientras que el dólar MEP se ubica en $1440,12 para la compra y $1440,98 para la venta.

Además de la evolución del tipo de cambio, el mercado financiero está prestando atención a un fenómeno particular que afecta a una compañía en Wall Street: un “short squeeze” en las acciones de Avis Budget, la empresa global de alquiler de automóviles. Este fenómeno ocurre cuando una acción con un alto volumen de posiciones cortas experimenta un aumento repentino en su precio, obligando a los vendedores en corto a recomprar acciones para limitar sus pérdidas, lo que a su vez impulsa aún más el precio al alza.

En el caso de Avis Budget, la acción ha experimentado un crecimiento superior al 500% en el año y más del 700% en los últimos 12 meses, mientras que su Cedear se ha multiplicado por 10 en el mismo período. Este caso ilustra la volatilidad y las oportunidades que pueden surgir en los mercados financieros, especialmente en situaciones donde existen fuertes presiones de compra y venta.

La situación del dólar, con sus diferentes cotizaciones y la intervención del BCRA, junto con eventos como el “short squeeze” en Avis Budget, configuran un escenario complejo que requiere un seguimiento constante por parte de inversores y analistas económicos. La persistente búsqueda de estabilidad cambiaria y la acumulación de reservas siguen siendo prioridades para las autoridades económicas, mientras que el mercado observa atentamente las señales que puedan indicar futuras tendencias en el tipo de cambio y en la actividad económica





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