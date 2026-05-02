Dólar Blue y Oficial: Análisis Completo de la Cotización este 2 de Mayo

Reporte detallado de las cotizaciones del dólar blue, oficial, tarjeta, mayorista, CCL y MEP en Argentina, incluyendo la política de acumulación de reservas del BCRA y las tendencias del mercado de bonos.

La situación cambiaria en Argentina presenta un panorama complejo y dinámico este sábado 2 de mayo. El dólar blue , ampliamente seguido como indicador de la demanda informal, cotiza actualmente a $1380 para la compra y $1400 para la venta, mostrando una baja acumulada de $130 desde el inicio del año, partiendo de un valor de $1530 para la venta.

Esta disminución, aunque significativa, coexiste con otras cotizaciones que reflejan diferentes mecanismos y regulaciones. El dólar oficial, por su parte, se encuentra en $1355 para la compra y $1405 para la venta en las pantallas del Banco Nación, finalizando la semana con una tendencia a la baja después de fluctuaciones previas. Es importante destacar que esta cotización oficial se ubica $75 por debajo del valor con el que cerró el año 2025, que era de $1480.

Esta convergencia entre el dólar oficial y el blue reduce la brecha que tradicionalmente los separaba, aunque no la elimina por completo. El panorama se complica aún más al considerar otras modalidades de acceso al dólar. El dólar tarjeta, utilizado para compras en el exterior y servicios digitales, opera a $1826,50, manteniéndose como la opción más costosa debido a la aplicación de percepciones y otros cargos adicionales.

El dólar mayorista, utilizado para operaciones entre bancos y empresas, cerró en $1357,30 para la compra y $1407,20 para la venta, considerablemente por debajo del tope de la banda cambiaria establecida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que actualmente se sitúa en $1703,22. El Gobierno ha tomado la decisión de actualizar estas bandas de fluctuación al ritmo de la inflación, lo que implica un ajuste más frecuente y dinámico de los límites permitidos.

En abril, los topes se actualizarán en un 2,9%, basándose en el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero de 2026, en lugar del ajuste mensual del 1% que se aplicaba anteriormente tras la eliminación del cepo cambiario. Esta medida busca adaptar la política cambiaria a la realidad inflacionaria del país. Paralelamente, el BCRA continúa implementando su política de acumulación de reservas, comprando dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

El jueves pasado, la entidad adquirió u$s 207 millones, elevando el total de compras desde el inicio del programa a u$s 7380 millones en 66 ruedas consecutivas. Como resultado, las reservas internacionales del país se sitúan en u$s 44.483 millones. Otras cotizaciones relevantes incluyen el dólar CCL (dólar cable), que se consigue a $1489,75 para la compra y $1503,38 para la venta, y el dólar MEP, que se ubica a $1307,08 para la compra y $1474,51 para la venta.

El dólar oficial, por su parte, opera a $1410 para la venta, con variaciones según la entidad bancaria. Además, se observa un cambio en las estrategias de inversión, con un inicio de desarme de las posiciones en bonos ajustados por CER, que habían generado retornos significativos en dólares desde febrero, y una rotación hacia bonos denominados en moneda dura. Este movimiento sugiere un cambio en la percepción del mercado y una búsqueda de mayor estabilidad.

El primer gran trade del año empieza a mostrar señales de agotamiento, lo que podría indicar una corrección en el mercado de bonos y una reevaluación de las expectativas de rentabilidad





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