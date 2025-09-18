Dólar Blue se dispara a $1.490 tras derrotas de Milei en el Congreso

El dólar blue se mantiene en niveles récord a $1.490, impulsado por la incertidumbre generada por las derrotas del gobierno de Javier Milei en el Congreso Nacional.

El dólar blue se cotiza este jueves 18 de septiembre de 2025 a $1.490, un aumento significativo tras el repunte del miércoles, frente a la incógnita que se vive en los mercados a la espera de cómo reaccionarían después de las fuertes derrotas que sufrió el gobierno de Javier Milei en el Congreso Nacional. En el mercado paralelo, la divisa estadounidense se compra a $1.470.

El dólar oficial se encuentra en el Banco Nación con la siguiente cotización este jueves 18 de septiembre de 2025: Compra: $1.435. Venta: $1.485. \La cotización del dólar blue ha experimentado una escalada notable durante 2024, cerrando el año con un valor aproximado de $1.230, lo que representa un incremento de $205 en el año (+16,7%) con respecto a los $1.025 iniciales. En 2023, acumuló un aumento de $654 después de cerrar el 2022 a $346. Durante 2022, avanzó $138 (+66,4%) después de cerrar el 2021 en los $208. Sin embargo, en 2021, se registró un alza del 25,3% ($42), la mitad respecto a la inflación del período (50,9%). Si bien es cierto que en 2020 hubo un salto brusco del 111% (frente a una inflación del 36%), es importante recordar la volatilidad que caracteriza a la economía argentina.\El dólar blue se tramita únicamente en el mercado paralelo, también conocido como informal, donde los límites y precios se acuerdan entre las personas, con un valor de referencia, aunque puede variar cuando se va a una 'cueva' a comprar o vender. No posee límites como el dólar oficial. La denominación de 'blue' tiene varias explicaciones: una señala que se debe a que en inglés 'blue', además de referirse al color azul, también implica algo 'oscuro'. Otra teoría relaciona su nombre con las operaciones de compra a través de bonos o acciones de compañías conocidas como 'blue chips'. También se lo vincula con el color aproximado que aparece cuando se aplica un fibrón para detectar billetes falsos





minutounocom / 🏆 7. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Dólar Blue Javier Milei Congress Nacional Dólar Oficial Inflación

Argentina Últimas Noticias, Argentina Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

'Es más ajuste': dura respuesta a Milei tras el mensaje de Milei sobre las universidadesClara Chevalier, secretaria general del Sindicato de Docentes de la Universidad Arturo Jauretche, explicó por la 750 qué hay detrás de la presentación del Presupuesto 2026.

Leer más »

Además del Presupuesto 2026, Milei envió al Congreso un proyecto para blindar el equilibrio fiscalLa iniciativa prevé sanciones penales para los funcionarios que generen gastos sin respaldo. El tratamiento comenzará en la comisión que preside José Luis Espert.

Leer más »

Pablo Roma: “El único interlocutor para el presidente no pueden ser los mercados y el FMI”Pablo Roma sobre las repercusiones del discurso de Milei

Leer más »

Se realiza hoy otra Marcha Federal al Congreso contra los vetos de MileiLa sesión especial del Congreso está convocada a las 13, en una jornada en la que el Garrahan estará de paro.

Leer más »

Día complicado para Javier Milei: Diputados debate sus vetos y hay marcha universitaria al CongresoLa oposición busca voltear los vetos presidenciales al financiamiento universitario y la Emergencia en Pediatría. El Gobierno envió fondos a algunas provincias para revertir el voto de un grupo de diputados. Se espera una multitudinaria movilización en defensa de las universidades.

Leer más »

Milei habló en el Congreso y la oposición lo acusó de 'despreciar a los paraguayos migrantes'El presidente argentino habló ante el Congreso y volvió a elogiar al gobierno por la estabilidad económica. 'Dio un discursito leído y de dos páginas', cuestionó Celeste Amarilla.

Leer más »