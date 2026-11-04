Dólar blue hoy: cotización y brecha cambiaria al 4 de noviembre

El dólar blue cerró a $1570 el 4 de noviembre. La brecha con el oficial se redujo a cero mientras las reservas bajaron U$S 148 millones.

La cotización del dólar blue registró un cierre en $1570 para la venta el miércoles 4 de noviembre, consolidando una tendencia alcista que lo mantiene por encima de los valores iniciales del año. Esta divisa paralela se ubica actualmente a $1550 para la compra, reflejando la dinámica del mercado financiero argentino en esta tercera rueda de la semana. El paralelo culminó octubre con una suba de $5 (0,3%) respecto de septiembre, situándose a $35 por encima de la cotización con la que arrancó 2026.

Cotización oficial y brecha cambiaria

El dólar oficial hoy miércoles 4 de noviembre cotiza a $1520 para la compra y $1570 para la venta en las pantallas del Banco Nación. El oficial ya subió la mitad del incremento que había acumulado durante octubre, que era de $20 por encima del valor al que había cerrado septiembre ($1540). En tanto, se ubica $90 por encima del valor al que concluyó 2025 ($1480).

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La brecha entre el blue y el oficial quedó en cero, un fenómeno significativo que indica una convergencia temporal en los precios de ambas divisas. Este alineamiento contrasta con la volatilidad habitual y marca un punto de inflexión en la percepción de paridad dentro del sistema cambiario local. Los analistas observan este movimiento como una señal de ajuste en las expectativas de inflación y demanda de divisas duras.

Dólar tarjeta y mayorista

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo cotiza a $2041 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones. Este precio elevado refleja los impuestos adicionales aplicados a las transacciones internacionales realizadas por consumidores finales. Por su parte, el dólar mayorista se ubicó en $1566,90 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $1955,71.

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Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación. De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante noviembre los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 1,9% correspondiente al dato del IPC de septiembre.

Intervención del Banco Central

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) no realizó compra de dólares durante la jornada del martes en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En cinco de las últimas siete ruedas, la autoridad monetaria no adquirió divisas, lo que sugiere una estrategia de espera o falta de liquidez inmediata en el mercado interbancario. Esta inacción ha generado incertidumbre sobre la capacidad de intervención directa del regulador para sostener el tipo de cambio oficial.

En total, las reservas internacionales totales quedaron en u$s 50.293 millones. El stock cayó en u$s 148 millones, si se considera la cifra informada durante el lunes, cuando habían subido u$s 879 millones, aun sin intervención del BCRA en el MULC. Esta baja volvió a mostrar que los activos de la entidad no dependen solo de las compras oficiales, sino también de otros factores contables y de valoración.

Referencias de cotizaciones paralelas

La cotización del dólar CCL o dólar cable hoy miércoles 4 de noviembre se consigue a $1666,90 para la compra y $1669,10 para la venta. Esta divisa, utilizada para arbitraje y cobertura de riesgos, mantiene un diferencial importante respecto al blue debido a los costos financieros asociados a la operación bursátil. Su evolución sigue estrechamente ligada a la oferta y demanda de títulos públicos en pesos.

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El dólar MEP o dólar bolsa hoy miércoles 4 de noviembre cotiza a $1574,50 para la compra y $1575,30 para la venta. Al igual que el CCL, esta referencia depende de la negociación de bonos argentinos en el exterior. La proximidad entre el MEP y el blue indica que los mercados financieros están buscando puntos de equilibrio ante la ausencia de fuertes movimientos especulativos en la última semana.