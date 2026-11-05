Dólar Blue hoy 5 de noviembre: $1560 venta y cierre de octubre con leve suba

El dólar blue cerró octubre a $1560. Hoy 5 de noviembre cotiza a $1540 compra/$1560 venta. El oficial a $1520/$1570. Brecha negativa y reservas del BCRA en $50.435M.

El mercado cambiario argentino registró movimientos significativos en la cuarta rueda de operaciones de este jueves 5 de noviembre. El dólar blue, el indicador no oficial de referencia, se posicionó en $1540 para la compra y alcanzó $1560 para la venta. Este precio consolida un cierre de octubre que mostró una suba modesta de $5, equivalente al 0,3% respecto al mes anterior.

Mecanismo de actualización y banda cambiaria

La cotización paralela se mantiene actualmente $35 por encima del valor con el que inició el año 2026, fecha en la que el tipo de cambio no oficial operaba en $1530. Esta trayectoria refleja la persistencia de presiones inflacionarias y la expectativa de los agentes económicos sobre la futura evolución de la moneda estadounidense frente al peso local.

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Por su parte, el dólar oficial registró una cotización de $1520 para la compra y $1570 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Durante el mes de octubre, la divisa oficial sumó la mitad de toda la suba registrada en ese periodo, ganando $20 y cerrando en $1560. La brecha cambiaria entre el mercado paralelo y el oficial se volvió negativa, situándose en -0,63%.

Impacto en turismo y servicios digitales

Para los ciudadanos que requieren divisas para gastos en el exterior, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo cotiza a $2041. Este precio se mantiene como la cotización más cara de la plaza, un fenómeno explicado por la incorporación de diversos impuestos y percepciones que gravan las transacciones internacionales.

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El tipo de cambio mayorista se ubicó en $1566,90 para la venta, operando muy por debajo del tope superior de la banda cambiaria establecida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El límite superior para la fecha de hoy se fijó en $1956,93, dejando un margen considerable para la fluctuación dentro de los parámetros oficiales.

Reservas internacionales y política monetaria

La entidad emisora continúa con su estrategia de intervención directa en el mercado. El miércoles, el BCRA compró u$s 9 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Este movimiento formó parte de un plan de acumulación de reservas anunciado al cierre de 2025, con el objetivo de fortalecer el colchón financiero del país.

El stock total de reservas internacionales llegó a u$s 50.435 millones. Sin embargo, el día martes se registró una baja de u$s 148 millones respecto a la cifra informada el lunes, cuando las reservas habían subido u$s 879 millones sin intervención directa. Esta volatilidad confirma que los activos no dependen exclusivamente de las compras oficiales, sino de factores internos como la valoración de la cartera.

Dólar MEP, CCL y proyección de inflación

En los mercados financieros bursátiles, el dólar MEP o dólar bolsa operaba a $1576,4 para la compra y $1577,2 para la venta. Mientras tanto, el dólar CCL o dólar cable se consiguió a $1672,9 para la compra y $1675,4 para la venta. Estos instrumentos reflejan la oferta y demanda en el mercado de capitales.

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Una variable clave que define el comportamiento futuro de la divisa es la política de bandas cambiarias. Desde el inicio de 2026, el Gobierno actualizó el mecanismo para que la banda fluctúe al ritmo del último dato de inflación, abandonando la regla fija del 1% mensual utilizada desde la salida del cepo en 2025.

Para noviembre, el ajuste de los topes se basará en el 1,9% correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre. Este dato muestra una desaceleración respecto a meses anteriores, aunque mantiene la tendencia de corrección cambiaria alineada con la pérdida de poder adquisitivo del peso.