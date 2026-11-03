Dólar blue hoy 3 de noviembre: paridad con el oficial en 1565

El dólar blue cotiza a $ 1565 hoy martes 3 de noviembre, igualando al oficial. Conoce las tarifas del CCL, MEP y tarjeta para servicios digitales.

El tipo de cambio en la Argentina registró una situación inusual y significativa el martes 3 de noviembre, al eliminar la diferencia histórica entre las cotizaciones de mercado. La divisa en el mercado paralelo, conocida comúnmente como dólar blue, se mantiene a la par con el precio oficial, ambas situadas en un nivel de $ 1565 para la operación de venta. Este escenario de paridad absoluta ha reducido la brecha cambiaria a cero, un hecho que marca un punto de inflexión en la dinámica del mercado cambiario actual.

Paridad exacta entre el blue y el oficial

La cotización del dólar blue hoy martes 3 de noviembre ofrece $ 1545 para la compra y $ 1565 para la venta, en la primera rueda de la semana. El mercado paralelo culminó el mes de octubre con una suba modesta de $ 5, lo que representa un incremento del 0,3% respecto al valor registrado en septiembre, cuando la divisa cerraba en $ 1560. En cuanto al valor del oficial, este asciende hoy martes 3 de noviembre a $ 1515 para la compra y $ 1565 para la venta, completando así la coincidencia de precios para la operación de venta.

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Este alineamiento no solo refleja la estabilidad inmediata, sino que también sitúa a la divisa en un contexto histórico relevante. El dólar blue se ubica actualmente $ 35 por encima de la cotización con la que arrancó el año 2026, la cual fue de $ 1530. Por su parte, la moneda oficial muestra un incremento de $ 20, equivalente a un 1,3%, por encima del valor al que había cerrado septiembre ($ 1540). Además, el oficial se mantiene $ 85 por encima del valor al que concluyó el año 2025, que fue de $ 1480, consolidando una tendencia de ajuste continuo.

Política cambiaria y bandas de fluctuación

El contexto en el que se desarrolla esta paridad está determinado por decisiones estructurales adoptadas por el Gobierno nacional. Desde el inicio de 2026, las bandas dentro de las cuales puede fluctuar la divisa oficial se actualizan automáticamente al ritmo del último dato de inflación disponible. Esta metodología reemplaza el mecanismo anterior, que consistía en un ajuste fijo del 1% mensual que venía aplicándose desde 2025, cuando se abandonó el cepo cambiario.

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Como consecuencia de este cambio regulatorio, durante el mes de noviembre los topes de la banda cambiaria se actualizaron teniendo en cuenta la tasa del 1,9% correspondiente al dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre. Este ajuste refleja la evolución de los precios internos y busca anclar las expectativas del mercado a la realidad inflacionaria, evitando desfasajes estructurales en la cotización de la divisa respecto a la economía doméstica.

Reservas internacionales y compras del BCRA

El desempeño de las reservas del banco central también ha mostrado signos de fortaleza durante el periodo analizado. El Banco Central (BCRA) no registró compras de dólares durante la jornada del lunes en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Sin embargo, el acumulativo del mes de octubre fue significativo, con compras que ascendieron a u$s 1395 millones. Esta cifra supera ampliamente las operaciones realizadas durante los dos meses anteriores, indicando una recuperación en la intervención del regulador.

En términos generales, las reservas internacionales totales se ubican actualmente en u$s 50.441 millones. Este nivel de activos extranjeros proporciona un colchón de seguridad adicional para el sistema financiero y permite al BCRA mantener la solidez del tipo de cambio oficial dentro de los parámetros establecidos por la nueva regla de actualización inflacionaria, consolidando la confianza en la capacidad de intervención del supervisor.

Otras divisas y el impacto en el consumidor

Mientras el mercado paralelo y el oficial convergen, otras cotizaciones reflejan los distintos costos que impone la estructura tributaria y financiera. El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo cotiza a $ 2034,50, manteniéndose como la opción más cara de la plaza debido al agregado de percepciones fiscales. Este precio distingue claramente la carga tributaria que sufren los consumidores finales en comparación con los operadores financieros institucionales.

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En el mercado de cobertura, el dólar CCL o dólar cable se consigue hoy martes 3 de noviembre a $ 1657,70 para la compra y $ 1665,80 para la venta. Por su parte, el dólar MEP o dólar bolsa cotiza a $ 1566,50 para la compra y $ 1568,90 para la venta. El dólar mayorista se ubicó en $ 1561,90 para la venta, un valor que se encuentra lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1954,48, lo que indica que la divisa tiene amplio espacio para fluctuar sin tocar los límites superiores establecidos por la autoridad monetaria.