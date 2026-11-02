Dólar Blue hoy 2 de noviembre: cotización oficial, CCL, MEP y brecha cambiaria

El dólar blue hoy 2 de noviembre cierra octubre con suba. Cotización oficial, MEP, CCL y dólar tarjeta. Análisis de la brecha cambiaria y reservas del BCRA.

En la jornada de este lunes 2 de noviembre, el mercado cambiario argentino muestra un escenario de estabilidad relativa con leves aumentos en las cotizaciones de referencia. El dólar paralelo, conocido localmente como dólar blue, se ofreció a $1545 para la compra y $1565 para la venta, consolidando una suba mínima respecto al cierre del mes anterior. Esta cotización se mantiene $30 por encima del nivel con el que inició el año 2026, reflejando la continuidad de las presiones inflacionarias sobre la divisa verde. Por su parte, el dólar oficial cerró la primera rueda de operaciones del día a $1510 para la compra y $1560 para la venta, registrando un incremento mensual del 1,3 por ciento sobre los $1540 de septiembre. La brecha cambiaria entre el mercado paralelo y el oficial se sitúa en un margen reducido del 0,32 por ciento, lo que indica una relativa convergencia en los precios durante las últimas jornadas.

Detalles de la cotización del dólar blue

El comportamiento del dólar blue durante este inicio de noviembre presenta matices importantes para entender la dinámica del mercado financiero local. El tipo de cambio paralelo finalizó el mes de octubre con una suba nominal de $5, lo que equivale al 0,3 por ciento respecto del cierre de septiembre, donde la divisa se ubicaba en $1560. Este dato es relevante porque muestra que, aunque la divisa se mantiene $30 por encima del valor de $1530 con el que arrancó 2026, la aceleración de su crecimiento se ha moderado en los últimos días. La cotización actual refleja la percepción de los operadores sobre la liquidez disponible y la demanda de cobertura frente a la incertidumbre económica.

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Es fundamental destacar que el dólar blue no opera en un vacío, sino que está influenciado por la oferta y demanda en el circuito no oficial, que muchas veces anticipa o reacciona a las políticas del Banco Central. La diferencia entre la compra y la venta en este mercado, de $20, indica una liquidez funcional pero con un spread que sigue siendo significativo para los pequeños inversores y ahorradores. Este nivel de cotización se mantiene como un termómetro clave de la confianza en la moneda local, especialmente en un contexto donde las bandas cambiarias oficiales se ajustan al ritmo de la inflación.

Análisis del dólar oficial y las bandas cambiarias

El tipo de cambio oficial experimentó un incremento de $20 durante octubre, ubicándose en $1560, lo que representa un 1,3 por ciento sobre el valor de $1540 del mes anterior. Durante todo el mes de octubre, la divisa había sumado $15 en valor nominal, mostrando una tendencia alcista moderada pero constante. Al cierre de este año, el dólar oficial se ubica $80 por encima del valor de $1480 con el que concluyó 2025, lo que evidencia el efecto acumulativo de la devaluación controlada que ha caracterizado los últimos períodos. La brecha entre el blue y el oficial se mantiene en niveles históricamente bajos del 0,32 por ciento, una señal de que el oficial está absorbiendo parte de la presión cambiaria.

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En cuanto al dólar mayorista, la cotización se ubicó a $1556,90 para la venta, un precio que se encuentra significativamente lejos del tope de la banda cambiaria fijado por el Banco Central para hoy, que es de $1954,48. Esta distancia sugiere que hay espacio dentro de la banda para que la divisa fluctúe sin necesitar intervenciones inmediatas para contenerla. Desde el inicio de 2026, el Gobierno ha decidido que las bandas dentro de las cuales puede fluctuar la divisa oficial se actualicen al ritmo del último dato de inflación, reemplazando el ajuste mensual fijo del 1 por ciento que se venía aplicando desde 2025 tras la salida del cepo cambiario.

Este cambio de régimen implica que durante octubre, los topes de la banda se actualizaron teniendo en cuenta el 1,9 por ciento correspondiente al dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre. Esta medida busca anclar las expectativas inflacionarias y reducir la brecha cambiaria de manera estructural. La actualización automática de las bandas permite una mayor flexibilidad al tipo de cambio oficial, adaptándolo a la realidad económica del país sin necesidad de devaluaciones abruptas, aunque la cotización final sigue dependiendo de la oferta y demanda en el mercado cambiario.

Mercados financieros: MEP, CCL y tarjeta

Además del dólar blue y el oficial, otros instrumentos financieros muestran dinámicas específicas que son cruciales para los inversores y el comercio exterior. El dólar tarjeta, utilizado para servicios digitales y turismo, cotiza a $2028, manteniéndose como la variante más cara de la plaza debido al agregado de percepciones impositivas y tasas. Este precio eleva el costo de las compras en el exterior y refuerza la necesidad de gestionar eficientemente las reservas en divisas de las empresas y hogares. La brecha entre el dólar tarjeta y el oficial es significativa, lo que incentiva el uso de herramientas alternativas para la adquisición de divisas.

El dólar Contado con Liquidación (CCL), también conocido como dólar cable, ofrece una cotización de $1660,10 para la compra y $1663,20 para la venta en este lunes 2 de noviembre. Este instrumento permite a los inversores acceder a dólares mediante la compra y venta de acciones en el mercado bursátil, sirviendo como un mecanismo de arbitraje que ayuda a mantener la coherencia con los precios internacionales. Por su parte, el dólar MEP o dólar bolsa cotiza a $1565,60 para la compra y $1566,30 para la venta, mostrando una proximidad muy estrecha con el dólar oficial y el blue, lo que indica una alta correlación entre estos mercados en el corto plazo.

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Reservas del Banco Central y acumulados mensuales

El Banco Central (BCRA) continúa ejecutando su plan de acumulación de reservas anunciado al cierre de 2025, consolidando su posición en el mercado cambiario. Durante la sesión del viernes, la entidad compró u$s96 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Esta compra es parte de una estrategia sostenida para fortalecer la caja de divisas del país y garantizar la estabilidad del tipo de cambio. El cierre de octubre registra compras acumuladas por u$s1395 millones, una cifra que supera la de los dos meses anteriores y demuestra un esfuerzo sostenido por recuperar liquidez.

Las reservas internacionales totales se ubicaron en u$s48.562 millones, un nivel que refleja la capacidad de respuesta del país frente a shocks externos. Sin embargo, la caída de casi u$s1600 millones respecto a la jornada previa no debe interpretarse como una pérdida real de reservas. Este movimiento obedeció a un fenómeno típico de fin de mes: los bancos retiran los encajes en dólares que depositan en el BCRA. Estos fondos son temporales y vuelven a ingresar a principios del mes siguiente, por lo que la posición neta del país se mantiene robusta. La gestión prudente de estas reservas es clave para mantener la confianza en la economía.