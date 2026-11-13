Dólar blue en Córdoba: qué es, cómo funciona y por qué suele cotizar más alto que en Buenos Aires

Explicación sobre el dólar blue, los dólares financieros como el CCL y las razones por las que el dólar informal suele tener una cotización más alta en el interior del país, como Córdoba.

El dólar blue es la versión informal de la divisa estadounidense y se negocia por fuera del mercado oficial, en cuevas y casas de cambio que operan sin el control del Banco Central.

Su precio se forma por la oferta y la demanda de particulares que buscan dólares sin pasar por los canales regulados, por lo que suele reflejar con rapidez las expectativas sobre la economía, la política monetaria y la estabilidad cambiaria. Por eso muchos analistas lo consideran un termómetro de las incertidumbres que atraviesa el país.

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Cómo se forma el precio del dólar blue

A diferencia de otros tipos de cambio, la venta del dólar blue no está sujeta a restricciones cambiarias como el cepo que rige para el dólar ahorro. Esto explica su atractivo para quienes desean comprar o vender billetes sin trámites ni límites, aunque también implica riesgos, como la falsificación de billetes o la falta de garantías al momento de la operación.

Su cotización se difunde a diario en medios especializados y plataformas de información económica, que toman como referencia los valores informados por operadores informales en distintas ciudades. Los dólares financieros, en cambio, se obtienen mediante operaciones con títulos valores. Uno de los más conocidos es el dólar Contado con Liquidación, conocido como CCL, que se consigue comprando bonos en pesos en el mercado local y luego vendiéndolos en el exterior a cambio de dólares.

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Dólar CCL y otros dólares financieros

Para llevar adelante esta operación es necesario contar con una cuenta en otro país, lo que limita su uso a quienes tienen acceso a la compra de títulos y a plataformas de inversión internacionales. Como resultado, su precio suele diferir del dólar oficial y del dólar blue, y sirve como referencia para medir la brecha entre los mercados.

Un aspecto llamativo del dólar blue es que su cotización tiende a ser más alta en ciudades del interior, como Córdoba, que en la Ciudad de Buenos Aires. Según fuentes conocedoras del mercado, esta diferencia se explica en parte porque se trata de un mercado pequeño, donde con relativamente poco dinero es posible influir en el precio.

En momentos de tensión, se habla de la intervención de operadores que buscan contener las subas, mientras que en otros contextos la demanda concentrada en determinadas plazas puede empujar las cotizaciones hacia arriba. Por eso, quienes siguen el valor del dólar informal en el interior deben tener en cuenta que puede haber variaciones significativas respecto de los precios de la capital.

Diferencias entre tipos de cambio

En conclusión, entender las diferencias entre el dólar blue, el dólar oficial y los dólares financieros resulta clave para interpretar las noticias económicas y tomar decisiones informadas sobre ahorro e inversión. Seguir la evolución de estas cotizaciones permite conocer el clima de expectativas del mercado, aunque no siempre reflejan de manera directa la situación real de la economía. Se recomienda consultar fuentes confiables y considerar los riesgos asociados a cada tipo de operación antes de realizar cualquier movimiento de dinero.