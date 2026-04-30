Dólar al alza en Colombia: Cotización supera los 3674 pesos

El dólar colombiano cerró la jornada del 30 de abril de 2026 en 3674.47 pesos, mostrando una recuperación semanal del 3.39% aunque con una variación anual negativa del -8.86%. La volatilidad del mercado cambiario se mantiene alta.

El mercado cambiario colombiano experimentó una jornada de notable actividad este jueves 30 de abril de 2026, con el dólar estadounidense alcanzando una cotización de cierre de 3674.47 pesos colombianos .

Este valor representa un incremento significativo en comparación con la sesión inicial, registrando una variación positiva del 1.78%. El comportamiento del dólar durante la semana ha sido consistentemente alcista, acumulando un aumento del 3.39% en los últimos siete días.

Sin embargo, es crucial contextualizar esta recuperación reciente dentro de una perspectiva anual más amplia. A lo largo del último año, la moneda estadounidense ha experimentado una depreciación acumulada del -8.86%, lo que indica que el repunte semanal actual podría ser una corrección de tendencia, más que un cambio fundamental en la dirección del mercado. Analizando el comportamiento del dólar en un periodo más corto, específicamente en los últimos diez días, se observa una dinámica fluctuante.

Inicialmente, la cotización mostró una inclinación a la baja, con cuatro jornadas consecutivas de descenso a mitad del periodo. No obstante, esta tendencia negativa fue interrumpida por repuntes puntuales hacia el cierre, aunque el balance general de estos diez días sigue siendo negativo. Esta volatilidad a corto plazo subraya la sensibilidad del mercado cambiario a diversos factores económicos y políticos, tanto a nivel nacional como internacional.

La volatilidad económica del dólar en la última semana se sitúa en un 15.37%, un valor considerablemente superior a la volatilidad anual, que se encuentra en el 14.16%. Esta diferencia sugiere un aumento en la incertidumbre y la especulación en el mercado, lo que podría estar impulsado por eventos recientes o expectativas futuras. La tendencia observada hoy, con una cotización del dólar al alza, sugiere un incremento en la demanda de la moneda estadounidense.

Este aumento en la demanda podría reflejar una percepción de mejora en el clima económico colombiano, lo que incentivaría a los inversores a buscar refugio en activos denominados en dólares. También podría estar relacionado con una mayor necesidad de divisas para importaciones o para el pago de deudas externas.

Es importante destacar que la cotización del dólar es un indicador clave de la salud económica de un país, y sus fluctuaciones pueden tener un impacto significativo en diversos sectores, como el comercio exterior, la inflación y la inversión extranjera. El costo actual de adquirir 100 dólares estadounidenses en Colombia asciende a 367447.00 pesos colombianos.

Para la compra de 200 dólares, el desembolso requerido es de 734894.00 pesos colombianos, mientras que la adquisición de 500 dólares implica un costo de 1837235.00 pesos colombianos. Estos valores ilustran la magnitud de la inversión necesaria para acceder a la moneda estadounidense, y su evolución continua es crucial para el seguimiento de la economía colombiana.

La dinámica del mercado cambiario es compleja y está influenciada por una multitud de factores, incluyendo las políticas monetarias de los bancos centrales, los flujos de capital, la inflación, el crecimiento económico y la estabilidad política. En el contexto colombiano, la cotización del dólar también se ve afectada por la producción y exportación de petróleo, uno de los principales productos de exportación del país.

Las fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo pueden tener un impacto directo en la disponibilidad de divisas y, por lo tanto, en la cotización del dólar. Además, la confianza de los inversores en la economía colombiana juega un papel fundamental en la determinación de la demanda de la moneda estadounidense. Un clima de incertidumbre o inestabilidad política puede llevar a una fuga de capitales y, por consiguiente, a una depreciación del peso colombiano frente al dólar.

Por el contrario, una percepción de estabilidad y crecimiento económico puede atraer inversión extranjera y fortalecer la moneda local. El Banco de la República, como autoridad monetaria, juega un papel crucial en la gestión del mercado cambiario, interviniendo en ocasiones para estabilizar la cotización del dólar y evitar fluctuaciones excesivas. Estas intervenciones pueden consistir en la compra o venta de dólares en el mercado, con el objetivo de influir en la oferta y la demanda de la moneda estadounidense.

En resumen, la cotización del dólar en Colombia es un indicador sensible y complejo, que refleja la interacción de múltiples factores económicos y políticos. Su seguimiento continuo es esencial para comprender la evolución de la economía colombiana y tomar decisiones informadas en materia de inversión y comercio





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