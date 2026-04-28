Dólar al alza: Cotización en México supera los 17.41 pesos

El dólar estadounidense experimenta un incremento en su cotización en México, alcanzando los 17.41 pesos en la apertura de mercados del 28 de abril de 2026. Análisis de la tendencia reciente, volatilidad y recomendaciones para la compra y venta de divisas.

La cotización del dólar estadounidense en México , al inicio de la sesión de mercados del martes 28 de abril de 2026, se establece en 17.41 pesos mexicanos.

Esta cifra representa un incremento con respecto al cierre de la jornada anterior, consolidando una tendencia alcista observada en los últimos días. Durante la sesión de ayer, el tipo de cambio experimentó fluctuaciones, alcanzando un máximo de 17.44 pesos y un mínimo de 17.37 pesos. El análisis de la última semana revela un aumento del 0.48% en la cotización del dólar, aunque es crucial destacar que, en el transcurso del último año, se ha registrado una variación negativa del -10.28%.

Este comportamiento sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual general a la baja, lo que implica una dinámica compleja y cambiante en el mercado cambiario. En un período de diez días, el dólar ha demostrado una clara inclinación al alza, con siete jornadas de apreciación interrumpidas por dos correcciones menores. No se han registrado días de estabilidad, lo que indica una volatilidad constante y una dirección predominante hacia arriba.

En los últimos doce meses, el dólar ha alcanzado un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos y un valor mínimo de 17.1 pesos mexicanos, lo que evidencia un rango de fluctuación considerable. La volatilidad económica del dólar en la última semana se sitúa en el 3.50%, lo que sugiere un comportamiento relativamente estable en comparación con la volatilidad anual, que alcanza el 8.71%.

La cotización actual del dólar muestra un indicador positivo, lo que refuerza la percepción de una tendencia alcista en relación con los días previos. Este incremento refleja un fortalecimiento de la moneda estadounidense frente a la incertidumbre y la inestabilidad que afectan a otras divisas en el mercado internacional.

No obstante, es fundamental tener en cuenta que, a pesar de esta tendencia positiva, diversos factores externos podrían influir en su comportamiento futuro. La situación económica global, las políticas monetarias de los bancos centrales y las decisiones políticas de los gobiernos seguirán siendo determinantes en la evolución de la cotización del dólar en México.

Para aquellos individuos o empresas que necesiten comprar o vender dólares estadounidenses, se recomienda encarecidamente recurrir a canales seguros y autorizados para evitar posibles fraudes o estafas. Entre las alternativas más confiables se encuentran las sucursales bancarias, las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Los ETFs ofrecen la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de la divisa en relación con el peso mexicano, lo que equivale a comprar la moneda física de manera indirecta. Sin embargo, se aconseja buscar la asesoría de especialistas en casas de bolsa para comprender a fondo cómo operar con estos instrumentos financieros de la manera más eficiente y segura.

El Banco de México (Banxico) informa en su sitio web que no realiza el cambio de billetes de dólar deteriorados o antiguos. Para este tipo de operaciones, se debe acudir a una casa de cambio autorizada y consultar sobre la admisibilidad de los billetes.

Asimismo, Banxico indica que se puede verificar la validez de un billete o moneda en la página web de la Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos. La transparencia y la precaución son esenciales al realizar operaciones con divisas, y es fundamental informarse adecuadamente antes de tomar cualquier decisión





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