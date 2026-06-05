Dólar abre viernes a 17.27 pesos y mantiene tendencia bajista a pesar de ligera subida reciente

El tipo de cambio del dólar inició el viernes 5 de junio de 2026 en 17.27 pesos, dentro de un rango estrecho y con volatilidad semanal inferior a la anual. Analistas destacan la estabilidad reciente y la necesidad de monitorear la sostenibilidad de la ligera apreciación observada en los últimos dos días, mientras recomiendan medidas de seguridad para operaciones cambiarias.

El mercado cambiario mexicano abrió la jornada del viernes 5 de junio de 2026 con el dólar cotizando a 17.27 pesos, una cifra que se mantuvo dentro del rango estrecho registrado el día anterior, cuyo máximo fue de 17.29 y el mínimo de 17.27 pesos.

En la última semana la divisa perdió ligeramente, con una caída acumulada del medio por ciento, mientras que en los doce meses previos el retroceso fue más pronunciado, llegando a un descenso del siete punto trece por ciento. Estos movimientos confirman una tendencia bajista que ha predominado en el último año, pese a que la volatilidad semanal se situó en el 4.11 por ciento, por debajo del nivel anual del 7.57 por ciento, lo que indica una mayor estabilidad reciente.

El valor del dólar ha experimentado importantes fluctuaciones en el periodo de los últimos diez días, alternando subidas y bajadas sin que se registre una tendencia clara. Durante los últimos doce meses el tipo de cambio alcanzó un máximo de 18.1 pesos y un mínimo de 17.1 pesos, según los datos oficiales.

A pesar de la reciente apreciación que se observó en los dos últimos días, atribuida a un incremento en la demanda de la moneda como señal de confianza en la economía nacional, los analistas advierten que es necesario vigilar de cerca la evolución del tipo de cambio en las próximas semanas para determinar si la tendencia positiva es sostenible a largo plazo. En el contexto de la cotización del dólar, las autoridades financieras reiteran la importancia de realizar operaciones cambiarias de forma segura.

Se recomienda a los usuarios cambiar dinero únicamente en bancos y casas de cambio autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, verificando la exhibición del permiso vigente y comparando el tipo de cambio y las comisiones con la referencia de Banxico. Asimismo, se aconseja evitar a los cambistas informales y efectuar transacciones en locales con cámaras y personal de seguridad, contar el efectivo antes de retirarse y comprobar que los billetes no presenten daños.

En caso de retirar dinero en cajeros automáticos, es recomendable utilizarlos dentro de bancos o centros comerciales, cubrir el NIP y revisar la ausencia de dispositivos sospechosos. Finalmente, se sugiere notificar al banco sobre viajes al extranjero, activar alertas de transacción y conservar todos los comprobantes para posibles aclaraciones, así como rechazar la conversión dinámica en terminales y confirmar que el monto entregado coincida con el ticket antes de firmar





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