Dólar abre en 17.3 pesos en México; tendencia bajista persiste

El dólar estadounidense inicia la jornada del 27 de mayo de 2026 con un tipo de cambio de 17.3 pesos mexicanos, registrando una caída semanal del 0.06% y una disminución anual del 8.41%. La volatilidad semanal es del 3.99%, inferior a la anual, mientras que en los últimos diez días predominaron las jornadas bajistas.

En la sesión de apertura de mercados de este miércoles 27 de mayo de 2026, el dólar estadounidense se cotiza en 17.3 pesos mexicanos. Durante la jornada previa, la moneda estadounidense registró un precio máximo de 17.32 pesos y un mínimo de 17.28 pesos, reflejando una leve fluctuación intradía.

En el análisis semanal, el dólar ha mostrado un ligero descenso del 0.06%, mientras que en el último año la caída acumulada alcanza el 8.41%, lo que confirma una tendencia bajista persistente. Este comportamiento se enmarca en un contexto de incertidumbre económica global y movimientos en las políticas monetarias de Estados Unidos y México. En los últimos diez días hábiles, el dólar ha presentado un sesgo bajista predominante, con seis jornadas de caída y cuatro de avance.

Este periodo cerró con saldo negativo, aunque se observaron repuntes puntuales intercalados con retrocesos, lo que generó una volatilidad de corto plazo moderada. La volatilidad semanal se ubicó en 3.99%, significativamente menor a la volatilidad anual del 7.60%, lo que sugiere que el tipo de cambio ha tenido movimientos más contenidos en el corto plazo.

A pesar de la tendencia general a la baja, el día de hoy la cotización del dólar muestra un comportamiento positivo, con un incremento sostenido que ha generado expectativas favorables entre los participantes del mercado. Este aumento podría estar impulsado por una mayor demanda de la moneda estadounidense, posiblemente vinculada a factores económicos locales o internacionales, como decisiones de la Reserva Federal o flujos de inversión.

Históricamente, el dólar ha alcanzado un máximo de 18.1 pesos mexicanos y un mínimo de 17.1 pesos, según los últimos datos registrados. Esto implica que el tipo de cambio actual se encuentra en la parte baja de su rango histórico, lo que podría indicar una oportunidad para compradores de dólares.

Para los inversionistas interesados en el mercado cambiario, existen alternativas como los fondos cotizados en bolsa (ETF) que replican el valor del dólar frente al peso, aunque se recomienda acudir a especialistas de casas de bolsa para conocer su operativa. Además, el Sistema de Pagos Internacionales en Dólares (SPID) permite realizar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas en México, facilitando las transacciones corporativas.

Las autoridades financieras, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, supervisan estas operaciones para garantizar la estabilidad del mercado cambiario





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