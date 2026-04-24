Dólar a la Baja y Cosecha Récord: El Análisis del Gurú del Blue

Salvador Di Stéfano, conocido como el Gurú del Blue, pronostica un ingreso importante de dólares gracias a una cosecha récord y anticipa un dólar tranquilo en el futuro cercano, aunque advierte sobre la pérdida de poder adquisitivo.

La persistente tendencia a la baja en el tipo de cambio continúa marcando el ritmo financiero mientras abril se acerca a su fin. El dólar oficial concluyó la jornada del jueves con una cotización de 26 pesos, lo que representa una disminución significativa de 80 pesos en comparación con el valor de cierre de 2025, que se situaba en 1480 pesos.

En este contexto de evolución económica, Salvador Di Stéfano, reconocido analista financiero, compartió su perspectiva sobre la situación actual del mercado y abordó una pregunta crucial para los inversores y el público en general: ¿cuál será el destino del dólar en los próximos meses? En una entrevista concedida al canal TN, Di Stéfano, conocido popularmente como el Gurú del Blue, delineó un posible escenario para el futuro inmediato de la economía argentina, asegurando que el país se encuentra en camino de experimentar un ingreso de divisas de gran magnitud.

“Estamos ante una cosecha récord sin precedentes”, pronosticó, detallando que “se alcanzan las 160 millones de toneladas, lo que se traducirá en una entrada de dólares muy importante, un momento propicio para el sector agropecuario, impulsado también por los favorables precios de la ganadería”. Según su análisis, la situación de las reservas ha experimentado un cambio notable, afirmando que al gobierno actual “no le faltan dólares”.

Di Stéfano enfatizó que la principal preocupación en la actualidad no radica en la escasez de divisas en el Banco Central, sino en la necesidad imperante de profundizar la reducción de la inflación para lograr la estabilización de los precios internos. Subrayó que nos encontramos en la “primera ventana de seis meses” de un ciclo económico que se extenderá por dos años, y planteó una pregunta estratégica: “Si se debe realizar un ajuste para llegar en óptimas condiciones a las elecciones, ¿cuál sería el momento más adecuado?

”. Su respuesta fue contundente: “Ahora”. Di Stéfano vaticinó que el panorama financiero está a punto de experimentar una transformación. Citó como evidencia la disminución de las tasas de interés de los plazos fijos en las entidades bancarias privadas, que han descendido hasta el 16% anual.

Este movimiento, motivado por el exceso de liquidez en el mercado, representa un cambio de paradigma que, según el especialista, conducirá a una mayor disponibilidad de financiamiento para el sector privado.

“El paradigma en el sistema financiero ha cambiado. La liquidez ha provocado una reducción de las tasas y pronto veremos la refinanciación de aquellos que se encuentran en mora”, explicó. En este contexto, proyectó un escenario de estabilidad cambiaria, asegurando que, tras el impacto positivo de la cosecha, el país entrará en una fase de recuperación con un “dólar tranquilo” en el futuro cercano.

Sin embargo, su diagnóstico no estuvo exento de advertencias. Di Stéfano reconoció la existencia de una pérdida real del poder adquisitivo, señalando que los salarios se encuentran “un 4,5% por debajo de la inflación” en la medición correspondiente al mes de febrero.

“Y cuando se analiza la situación de los empleados públicos, tanto a nivel nacional como provincial, la brecha es aún mayor. Ahora veremos cómo se lleva a cabo la reconversión”, concluyó, dejando entrever la necesidad de medidas correctivas para abordar esta problemática





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