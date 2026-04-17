Día Mundial del Transporte Público: Emova se une a la celebración destacando el rol del Subte de Buenos Aires

La UITP lanza el primer Día Mundial del Transporte Público el 17 de abril de 2026. Emova, concesionaria del Subte de Buenos Aires, se suma a esta iniciativa global para resaltar la importancia del Subte en la movilidad sostenible, la inclusión y la mejora de la calidad de vida urbana.

La Unión Internacional de Transportes Públicos ( UITP ), una entidad con una rica historia de más de 140 años, se dedica a congregar a todos los actores clave en el ámbito del transporte público y la movilidad sostenible . Esta prestigiosa organización, que incluye operadores, autoridades gubernamentales, la industria y el mundo académico, cuenta con una extensa red de 2.000 socios distribuidos en 100 países a nivel global.

Con motivo del inicio de la Década del Transporte Sostenible de las Naciones Unidas (2026-2035), que tendrá lugar en diciembre de 2025, la UITP ha proclamado el 17 de abril de 2026 como la primera celebración anual del Día Mundial del Transporte Público. El propósito principal de esta efeméride es poner de relieve el papel insustituible que desempeña el transporte público en la vida diaria de las personas, actuando como un nexo fundamental que conecta a los ciudadanos, dinamiza el desarrollo económico y contribuye a la creación de entornos urbanos más saludables y seguros. En este contexto, Emova, la empresa encargada de la concesión del Subte de Buenos Aires, se une con entusiasmo a esta iniciativa de alcance mundial. Se subraya el rol vital que el Subte juega en el entramado de la movilidad de la Ciudad de Buenos Aires. Esta movilidad, concebida desde la perspectiva de la sostenibilidad, no solo facilita el desplazamiento de individuos que buscan acceder a sus lugares de trabajo, centros de estudio, trámites esenciales y actividades recreativas, sino que lo hace promoviendo la inclusión y aliviando la congestión del tráfico en las calles. De esta manera, se configuran espacios urbanos más agradables y funcionales para todos los habitantes. Las grandes metrópolis son, por naturaleza, imanes de atracción debido a su considerable contribución al progreso económico nacional. Ofrecen un abanico más amplio de oportunidades laborales, acceso a una educación de calidad y una diversidad de servicios, además de potenciar la productividad general de un país. Sin embargo, esta concentración urbana también genera desafíos de proporciones mayúsculas: deficiencias en la infraestructura, exclusión social, severos problemas de congestión vehicular, degradación ambiental a través de la contaminación y el ruido, un preocupante número de accidentes de tránsito y un uso inadecuado del espacio público, entre otros. Durante más de siete décadas, el modelo de desarrollo urbano estuvo predominantemente centrado en el automóvil particular. Ha sido solo en los últimos años que ha emergido una conciencia colectiva sobre los profundos perjuicios que esta priorización ha ocasionado, tanto para las personas como para el desarrollo de las ciudades y la salud del planeta. La única vía efectiva para revertir esta problemática reside en la provisión de un servicio de transporte público de alta calidad. En las ciudades de mayor densidad poblacional, como Buenos Aires, el Subte y los sistemas ferroviarios suburbanos asumen un papel de suma importancia. Para ilustrar la magnitud de la diferencia espacial, un trayecto en automóvil particular demanda aproximadamente 90 veces más espacio que el requerido por un viaje en Subte, y 20 veces más que uno realizado en autobús. De manera contundente, un tren de Subte puede reemplazar a unos 600 automóviles, liberando así valiosos espacios públicos que pueden ser disfrutados por la ciudadanía. No obstante, la transición del uso del automóvil privado hacia el transporte público representa un cambio cultural de considerable envergadura, un proceso que presenta dificultades tanto para los funcionarios encargados de diseñar e implementar las políticas correspondientes como para los propios usuarios. A los conductores de vehículos particulares no siempre les resulta sencillo renunciar a una supuesta comodidad. Esta comodidad es, en gran medida, ilusoria, dado que los embotellamientos son cada vez más intensos, prolongan significativamente los tiempos de viaje, generan un flujo constante de siniestros viales, contribuyen a la contaminación del aire y acústica, afectando la salud de las personas, y exacerban el cambio climático, lo que a su vez provoca desastres naturales de una magnitud cada vez mayor, entre una miríada de otros efectos adversos. Es, por lo tanto, de suma importancia realizar inversiones sustanciales en el transporte público. Los estudios llevados a cabo por la UITP revelan consistentemente que cada dólar invertido en el sector del transporte público genera un retorno económico de cinco dólares en beneficios para la sociedad en su conjunto. En el contexto específico de la Ciudad de Buenos Aires, esto se traduce en la necesidad imperiosa de continuar con la modernización de la red de Subte existente y, de manera crucial, expandir su cobertura. El objetivo es que el Subte alcance un mayor número de barrios, facilitando su integración fluida y eficiente con otros modos de transporte público y con las modalidades de movilidad activa, como la bicicleta y la caminata. En conclusión, la apuesta por una movilidad sostenible es un pilar fundamental para que las personas puedan mejorar de manera tangible su calidad de vida. Esto se logra a través de la construcción de ciudades más habitables y placenteras, que sean a su vez más prósperas, y que esta prosperidad se extienda de manera equitativa a todo el territorio nacional. El Subte de Buenos Aires se erige como un elemento central para la consecución de este objetivo, contribuyendo a forjar una ciudad más verde, inclusiva y plenamente integrada





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