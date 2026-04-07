Día Mundial de la Salud: Reflexiones y Claves para un Futuro Saludable

Con motivo del Día Mundial de la Salud, se destaca la importancia de la prevención, la confianza en la ciencia y el trabajo conjunto para promover el bienestar integral. Se recuerda la importancia de los controles médicos preventivos y la adopción de hábitos saludables.

Cada 7 de abril, celebramos el Día Mundial de la Salud, una jornada significativa que conmemora la creación de la Organización Mundial de la Salud ( OMS ) y nos invita a una profunda reflexión sobre los desafíos sanitarios que enfrentamos a nivel global. Esta fecha es una oportunidad para analizar el papel crucial de la información confiable y el conocimiento científico en el cuidado de nuestra salud. El Dr.

Luis Alberto López, docente de Atención Primaria, nos recuerda que este día es una invitación a reflexionar sobre la verdadera esencia de la salud: no solo la ausencia de enfermedad, sino un bienestar integral que abarca lo físico, lo mental y lo social. Celebrar este día busca generar conciencia colectiva, recordándonos que la salud es un derecho fundamental que debe ser garantizado para todos. La importancia de esta fecha reside en la necesidad de unir esfuerzos para proteger y mejorar la salud de todos. Este compromiso requiere la participación activa de cada individuo, comunidad, profesionales de la salud e instituciones gubernamentales. Es un esfuerzo conjunto, donde la educación, la prevención y el acceso a la atención médica son pilares fundamentales para construir una sociedad más sana y resiliente.\El lema de este año, “Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia”, resalta la relevancia de confiar en la evidencia científica y tomar decisiones informadas para proteger nuestra salud. El Dr. López explica que apoyar la ciencia es esencial para mejorar la calidad de vida y adoptar prácticas preventivas que prolongan la vida. Como ejemplo, destaca el impacto revolucionario de las vacunas en la salud pública. “Hoy en día, contamos con vacunas para prevenir enfermedades como el cáncer cérvico-uterino, que están incluidas en los calendarios de vacunación. Gracias a estas vacunas seguras y efectivas, muchas enfermedades infecciosas han sido erradicadas y la esperanza de vida ha aumentado significativamente en las últimas décadas”, afirma el especialista. El trabajo interdisciplinario, la educación en salud y la medicina preventiva son elementos clave para el éxito en este campo. Para el Dr. López, mejorar la salud de la población exige el compromiso de todos los actores sociales. “La salud está influenciada por múltiples factores, por lo que es fundamental el trabajo coordinado entre profesionales, instituciones y la comunidad. En la medicina general y familiar, la educación en salud y el trabajo interdisciplinario son esenciales”, enfatiza.\La prevención, como piedra angular del cuidado de la salud, implica la adopción de medidas que reduzcan el riesgo de enfermar. Se recomienda, en términos generales, realizar al menos un control médico anual, aunque la frecuencia ideal puede variar según la edad, el sexo y los factores de riesgo individuales. En el caso de los niños, los controles suelen ser más frecuentes durante el primer año de vida, ajustándose luego según su etapa de crecimiento y desarrollo. El Dr. López también señala que “se estima que entre el 60% y el 80% de las enfermedades crónicas pueden ser detectadas en etapas tempranas mediante controles adecuados”, lo que permite iniciar tratamientos oportunos y mejorar el pronóstico. Asimismo, subraya la importancia de adoptar hábitos saludables, como mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física regularmente, evitar adicciones y gestionar el estrés de manera efectiva, como medidas clave para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida. En este marco, el Dr. López envía un mensaje directo a la población: “La mayoría de las enfermedades graves no se manifiestan con síntomas evidentes al principio. Comienzan de forma silenciosa. Por lo tanto, no esperes a sentirte mal para consultar a un médico: un control anual puede cambiar el curso de tu vida. La prevención es más efectiva, y a menudo, más simple, que el tratamiento”, concluye





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