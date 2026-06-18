Con motivo del Día Internacional del Sushi, restaurantes, barras especializadas y cadenas ofrecerán descuentos, combos y menús promocionales. La cadena que ayudó a popularizar el sushi fusión en Argentina se suma al Día Internacional del Sushi con una de las promociones más atractivas de la fecha: la acción alcanza variedades como Celerity, Citrus, SC Evolution, Soul, Tiger, Sweet, Merken, Feel y Huancaina Black, bajo la modalidad de abonar el roll de mayor valor y recibir sin cargo el de menor precio.

Día del sushi: los restaurantes con los mejores descuentos para comer rolls hasta a mitad de precio. Desde cadenas con promociones masivas hasta barras especializadas de perfil nikkei, una selección de propuestas para celebrar la fecha sin gastar de más.

Beneficios en salón, delivery y take away permiten acceder a piezas de autor y combinados exclusivos con rebajas de hasta el 50 por ciento. En Buenos Aires significaba recibir una caja repleta de rolls voluminosos, dominados por el salmón, el queso crema y una generosa provisión de salsa de soja. Apenas el primer capítulo de una historia que con los años ganó complejidad, técnica y diversidad.

Hoy la escena local ofrece desde propuestas apegadas a la tradición nipona hasta interpretaciones contemporáneas que dialogan con sabores e ingredientes de distintas latitudes. La cocina japonesa construyó buena parte de su prestigio sobre la precisión. Detrás de una pieza aparentemente sencilla conviven años de aprendizaje, una atención minuciosa a la calidad de los productos y una búsqueda permanente del equilibrio. Pero la expansión internacional del sushi también dio origen a nuevas escuelas.

Buenos Aires absorbió esas influencias y desarrolló una escena tan variada como dinámica. Con motivo del Día Internacional del Sushi, que se celebra cada 18 de junio, restaurantes, barras especializadas y cadenas ofrecerán descuentos, combos y menús promocionales.

La cadena que ayudó a popularizar el sushi fusión en Argentina se suma al Día Internacional del Sushi con una de las promociones más atractivas de la fecha: la acción alcanza variedades como Celerity, Citrus, SC Evolution, Soul, Tiger, Sweet, Merken, Feel y Huancaina Black, bajo la modalidad de abonar el roll de mayor valor y recibir sin cargo el de menor precio. Con más de dos décadas de trayectoria, SushiClub ofrece una versión del sushi atravesada por influencias peruanas, tailandesas y mexicanas.

Su carta combina clásicos de la casa, como el Buenos Aires Roll y el Futurama, con propuestas más recientes elaboradas con atún rojo y otras materias primas de calidad. La promoción en salón alcanza variedades como Celerity, Citrus, SC Evolution, Soul, Tiger, Sweet, Merken, Feel y Huancaina Black, bajo la modalidad de abonar el roll de mayor valor y recibir sin cargo el de menor precio.

Además, quienes consuman en salón recibirán un voucher con 15% de descuento para una próxima visita, válido hasta el 30 de junio. Lima se suma a los festejos del Día Internacional del Sushi con una de las promociones más convenientes de la fecha: una oportunidad ideal para compartir tablas de sushi y especialidades nikkei en casa durante el fin de semana.

Quienes prefieran la experiencia presencial también podrán aprovechar un beneficio del 25% sobre el total de la cuenta abonando con Galicia Éminent, sin tope de reintegro. Con locales en distintos puntos del Área Metropolitana, Lima desarrolló una propuesta basada en la cocina nikkei, la corriente que fusiona técnicas japonesas con ingredientes y sabores peruanos. Su carta combina rolls, nigiris, handrolls, makis y chirashi elaborados con pesca fresca y mariscos seleccionados.

Fabric Sushi celebrará el Día Internacional del Sushi con un 30% de descuento para compras realizadas a través de su aplicación y canales propios sobre selecciones participantes, entre ellas las opciones Omakase de 15 y 30 piezas y la propuesta Veggie de 20 piezas. Además, quienes cuenten con Santander Select podrán sumar un 25% adicional sobre las promociones adheridas. Para la ocasión también lanzará 'Fabric Day', una selección exclusiva disponible mediante prepedido.

Convertido en uno de los referentes de la cocina nikkei contemporánea en Argentina, Fabric construyó una identidad que combina técnica japonesa con sabores adaptados al gusto local. Entre sus piezas más reconocidas figuran el Fabric Salmón, el Pistacho Nikkei y distintas preparaciones con atún rojo y trucha. Gokana celebrará el Día Internacional del Sushi con un 30% de descuento abonando en efectivo.

La promoción alcanza toda su propuesta y representa una buena oportunidad para explorar una carta donde conviven rolls, nigiris, handrolls, makis y chirashi elaborados con pesca fresca y mariscos seleccionados. Escondida en una esquina de Núñez y con una segunda sede en Pilar, Gokana se destaca por su marcada impronta nikkei y por una experiencia centrada en la barra, donde los itamae preparan piezas a la carta y sugerencias.

Entre sus creaciones más buscadas figuran el roll Gokana, con pesca blanca y salsa acevichada, y el nigiri Tuna, elaborado con atún rojo, salsa nikkei y echalotes crocantes. Sombra: 30% de descuento en efectivo en un sushi bar de culto en Recoleta, un 30% de descuento abonando en efectivo durante el Día Internacional del Sush





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