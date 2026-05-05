Día del Enólogo Mendocino: La Transformación del Vino Argentino

El 5 de mayo se celebra el Día del Enólogo Mendocino, reconociendo su papel clave en la evolución de la industria vitivinícola argentina, marcada por una mayor diversidad de terroirs, la búsqueda de la pureza y un cambio en los hábitos de consumo.

Cada 5 de mayo se celebra el Día del Enólogo Mendocino, una fecha dedicada a reconocer la labor fundamental de aquellos profesionales que dan vida a una de las industrias más representativas de Argentina.

Mendoza, como principal centro de producción vitivinícola del país – concentrando aproximadamente el 70% del vino argentino – ve en el enólogo no solo al definidor del estilo de cada botella, sino también al estratega que guía el futuro de toda la industria. El panorama actual está experimentando una transformación significativa. Durante años, Mendoza fue prácticamente sinónimo de un estilo de vino particular, pero hoy en día, ese concepto se ha diversificado y enriquecido.

Ana Paula Bartolucci, jefa de cava de Chandon, explica que Mendoza no es una entidad única, sino una combinación de matices y precisiones. Se ha transitado de una identidad generalizada a una exploración exhaustiva de microregiones, donde la altitud y la composición del suelo determinan el carácter distintivo de cada vino.

José R. Ponce, enólogo de Terrazas de los Andes, coincide en que la provincia ya no puede ser interpretada de manera uniforme, destacando la consolidación de diversas identidades que dan origen a vinos más frescos, precisos y que reflejan con mayor fidelidad su origen geográfico. A pesar de esta expansión en la diversidad, ciertos principios fundamentales permanecen inalterables. Ponce enfatiza que la calidad de la fruta y la expresión del terroir siguen siendo pilares esenciales.

Lo que ha quedado atrás es la tendencia hacia estilos extractivos, pesados, con vinos sobremaduros, altos en alcohol y sujetos a una intervención excesiva. El cambio también se manifiesta en la filosofía de producción. Bartolucci señala que, anteriormente, se buscaba la potencia, mientras que ahora se prioriza la transparencia y la pureza de la fruta. La técnica se ha convertido en una herramienta al servicio del origen, permitiendo que el terroir se exprese plenamente.

Los enólogos coinciden en que el vino argentino se encuentra en un momento de transformación y, al mismo tiempo, de síntesis. Ponce describe esta etapa como una ‘armonía en tensión’, un equilibrio entre la diversidad de terroirs, la altitud y las diferentes variedades de uva. Bartolucci lo resume de otra manera: es un momento de respeto por el terroir y una búsqueda constante de identidad. Hoy en día, los vinos argentinos hablan con una voz propia y distintiva.

Uno de los cambios más notables se observa en los patrones de consumo. Ponce explica que existe una tendencia creciente a consumir menos cantidad, pero con mayor calidad. Las nuevas generaciones priorizan la calidad sobre la cantidad. Bartolucci añade que ya no se trata simplemente de volumen, sino de la historia que se esconde detrás de cada etiqueta.

Se ha roto con la solemnidad tradicional, y el vino ya no requiere una ocasión especial para ser disfrutado. En este contexto, los vinos más ligeros, frescos o con menor graduación alcohólica están ganando popularidad. Ponce señala que estos vinos representan una de las principales nuevas interpretaciones del vino, ya que permiten acompañar una variedad más amplia de momentos sin perder su identidad.

Esta tendencia también se extiende a los espumantes, que Bartolucci describe como uno de los vinos más versátiles en términos gastronómicos. Ella expresa su deseo de que los espumantes dejen de asociarse únicamente con celebraciones y brindis, y que se reconozca su capacidad para complementar tanto una comida completa como un encuentro cotidiano.

En un escenario donde el vino argentino se redefine constantemente, Mendoza continúa siendo el corazón de esta transformación, no desde una única identidad, sino desde una multiplicidad de ellas. En este movimiento dinámico, el rol del enólogo es más crucial que nunca: interpretar, traducir y decidir qué historia contar en cada botella





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Enología Mendoza Vino Argentino Terroir Consumo De Vino

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Martín Ojeda, el argentino que le arruinó el Clásico del Sol a MessiInter Miami ganaba 3-0, pero lo terminó perdiendo 4-3 con un hat trick del argentino.

Read more »

Análisis Exhaustivo del Mercado Cambiario Argentino: Cotizaciones, Mecanismos y Tendencias ActualesUn panorama completo de las diversas cotizaciones del dólar en Argentina (oficial, Blue, MEP, Cripto, CCL), los cambios regulatorios implementados desde abril de 2025, el comportamiento de las acciones argentinas en Wall Street y el impacto del riesgo país. Se detallan los mecanismos de compra y venta de divisas, las tendencias observadas en el mercado y las perspectivas futuras.

Read more »

El título argentino quedó para Pontevedra: Mariano Pérez es el nuevo campeón nacional superplumaEl pupilo del Gimnasio Bordenave derrotó por KOT5 al marplatense Mariano Bértola, en el combate que cerró la cartelera promovida por el River Boxing Team en la FAB

Read more »

Orgullo argentino: el tren que une la cordillera con el océano Atlántico y es únicoUn recorrido por la Patagonia conecta mar y montaña en una experiencia ferroviaria que combina paisajes y confort.

Read more »

Gobierno Argentino Confía en la Recuperación Económica Tras Periodo de VolatilidadEl gobierno argentino se muestra optimista sobre la posibilidad de consolidar un crecimiento económico sostenido, respaldado por indicadores positivos en sectores clave como la industria y la construcción, a pesar de la caída de la actividad en febrero y la persistente debilidad del consumo interno.

Read more »

El secreto del vino: corcho, historia y ciencia detrás de cada botellaJosé Luis Belluscio sobre los corchos y los tapones de plático

Read more »