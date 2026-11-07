Cypress Hill vuelve a Buenos Aires: show en el Malvinas Argentinas el 8 de noviembre

Cypress Hill se presentará en el Estadio Malvinas Argentinas, con Eric Bobo como percusionista, y estrenará temas de su álbum Dios bendiga, grabado enteramente en español.

Cypress Hill regresará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre para dar su primer show en un estadio en solitario en el país, en el Estadio Malvinas Argentinas, a las 21 horas. La banda estadounidense de hip hop volverá a la ciudad en un momento en que su percusionista, Eric Bobo, sigue muy ligado a la escena argentina, donde vivió alrededor de ocho años.

En una entrevista realizada por Zoom, Eric Bobo habló también sobre la política de Estados Unidos y de Argentina, un tema que atravesó buena parte del diálogo. La conversación comenzó el día después de que Donald Trump perdiera ambas cámaras del Congreso en las elecciones de medio mandato.

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Cypress Hill se presentará en el Estadio Malvinas Argentinas

Cypress Hill tocará el domingo 8 de noviembre en el Estadio Malvinas Argentinas de Buenos Aires, a las 21 horas. Se trata de la primera vez que el grupo realiza un show en un estadio solo, sin compartir cartel con otras bandas.

Durante el concierto, la banda revisitará himnos de su repertorio como Hits From the Bong, considerado el himno cannábico por excelencia, Insane in the Brain, un clásico del rap, e I Wanna Get High, tema que la convirtió en una propuesta única dentro del género.

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Dios bendiga, el primer álbum de la banda completamente en español

El álbum Dios bendiga, lanzado en mayo, es el primero de la discografía de Cypress Hill compuesto enteramente en español. Con este disco, el grupo saldó lo que el propio Eric Bobo describió como una cuenta pendiente.

Los temas de este trabajo se estrenarán en el show del Estadio Malvinas Argentinas. La banda combinará esas nuevas canciones con sus grandes éxitos del pasado.

Los integrantes del grupo tienen origen latino. MC B-Real es de ascendencia cubana y mexicana, Sen Dog tiene raíces cubanas y Eric Bobo es de estirpe boricua.

Eric Bobo critica la política migratoria de Trump y observa a Javier Milei

Eric Bobo expresó que, tras el resultado electoral, muchas personas se sienten felices y aliviadas, porque considera que la voz de quienes se oponen a la administración actual fue escuchada. Según sus palabras, la situación había sido peligrosa y la gente sentía mucho miedo.

El músico cuestionó que muchos latinos hayan votado por la reelección de Trump, pese a que los inmigrantes fueron el principal objetivo de su agresiva política de deportaciones masivas. Bobo afirmó que hay muchos latinos en Estados Unidos que no defienden su identidad y que celebrar la presencia del ICE en escuelas o lugares de trabajo le resulta incomprensible.

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Sobre Argentina, Bobo describió a Javier Milei como la versión argentina de Trump. Además, señaló que la gente sólo quiere tener una vida mejor y que los alimentos están caros y alquilar una vivienda es carísimo.

Eric Bobo y su vínculo con la música urbana argentina

Eric Bobo trabó amistad con artistas argentinos como Trueno y Sebastián Ortega. Ese vínculo con la escena local también lo llevó a colaborar con varios músicos y a poner su trabajo al servicio de distintas grabaciones.

La relación con Sebastián Ortega comenzó en 2015, cuando el realizador audiovisual se acercó a los camarines de Lollapalooza, tras la presentación de Cypress Hill en el festival, para invitarlo a componer el tema central de la serie Un gallo para esculapio. La canción se titula El baile de la vida e incluye rimas de Sen Dog.

Ese trabajo derivó en el encargo de la música para la segunda y tercera temporada de la serie El Marginal. Bobo señaló que fue una oportunidad fantástica y expresó su deseo de repetir la experiencia y trabajar con más artistas argentinos en el futuro.