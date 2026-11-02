CyberMonday Club LA NACION: 6 tiendas con descuentos acumulables

Descubrí las 6 mejores propuestas de CyberMonday para socios de Club LA NACION. Beneficios acumulables en belleza, hogar, moda y equipaje con descuentos exclusivos.

El CyberMonday se ha consolidado como el evento comercial más importante del año, donde las principales marcas digitales concentran sus mejores ofertas y promociones. En este contexto, los socios de Club LA NACION cuentan con una ventaja competitiva significativa al acceder a beneficios que se suman a los descuentos ya existentes, logrando un ahorro considerable en sus compras. Esta oportunidad única abarca una amplia variedad de categorías de productos, desde artículos de belleza y cuidado personal hasta textiles para el hogar, moda infantil, ropa deportiva y equipaje de viaje. Estas seis propuestas seleccionadas están diseñadas estratégicamente para maximizar el rendimiento de cada compra, permitiendo a los consumidores aprovechar al máximo la temporada de rebajas.

Ofertas en belleza y cuidado personal

Beauty Web se presenta como una opción sólida para quienes buscan productos de cosmética y cuidado personal, ofreciendo un beneficio adicional del cinco por ciento en la compra online durante el evento. Esta tienda virtual especializada reúne sus propias marcas en un solo espacio, organizando su catálogo por tipos de necesidad y características de la piel, lo que facilita la creación de rutinas completas de skincare y cuidado capilar. La plataforma también destaca por ofrecer sets de productos, recargas convenientes y herramientas de belleza, además de brindar envío a todo el territorio nacional y la posibilidad de pagar en cuotas sin interés.

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Por otro lado, Las Margaritas lidera el segmento de belleza profesional con un descuento adicional del veinte por ciento para socios BLACK y del quince por ciento para socios Premium. Esta tienda es reconocida por trabajar con marcas de referencia mundial como Babyliss Pro, Wahl, JRL, Lakme y Meliné, ofreciendo un catálogo extenso que incluye secadores, planchas, rizadores, cortadoras y esmaltes semipermanentes. Su propuesta es ideal para profesionales de la estética o usuarios exigentes que buscan equiparse con herramientas y tratamientos de alto nivel, cubriendo áreas desde el cuidado del cabello y las uñas hasta el skincare y accesorios electrónicos.

Renovación del hogar y moda infantil

Arredo combina diseño y calidad textil para renovar espacios interiores, ofreciendo un diez por ciento adicional en sus compras online durante el CyberMonday. Esta cadena se especializa en ropa de cama, toallas y decoración para dormitorio, baño y living, con colecciones que se renuevan estacionalmente. Un aspecto destacado de su oferta es que parte de su línea de bazar incorpora piezas de cerámica producidas por la fundación Los Naranjos, la cual enseña el oficio a jóvenes en situación de vulnerabilidad, agregando un valor social a la compra de artículos de decoración y hogar.

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Wanama Kids lleva la identidad de estilo de la marca madre Wanama al universo infantil, otorgando un diez por ciento de descuento adicional en su tienda online. Las colecciones para niños, niñas y bebés replican los colores y el estilo característico de la marca, organizadas en líneas como Sporty y colecciones por temporada. Para hacer esta compra más conveniente, la tienda ofrece envíos en veinticuatro horas dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un primer cambio gratis y la opción de cuotas sin interés, facilitando la renovación del guardarropa infantil durante el evento.

Deportes y equipaje de viaje

Puma, una de las marcas deportivas más reconocidas a nivel mundial con más de siete décadas de historia, ofrece un beneficio destacado del treinta por ciento en compra online durante el evento. Fundada en mil novecientos cuarenta y ocho por Rudolf Dassler, hermano del creador de Adidas, la marca fusiona rendimiento, diseño y cultura pop en cada colección. Su tienda online dispone de indumentaria, calzado y accesorios para mujeres, hombres y niños, con líneas específicas para running, fútbol y básquet, además de colaboraciones con referentes culturales y colecciones de lifestyle.

Samsonite, la marca de equipaje más reconocida del mundo, cierra la lista con un quince por ciento de descuento para socios BLACK y un diez por ciento para socios Premium. La marca introdujo la primera valija de policarbonato rígido en la década del setenta y hoy ofrece un catálogo diverso que incluye valijas rígidas y blandas, mochilas y bolsos de viaje. Su propuesta se centra en materiales de alta resistencia, cierres de seguridad y diseños funcionales pensados para todo tipo de viajero, desde escapadas de fin de semana hasta trayectos de larga distancia, garantizando durabilidad y practicidad.