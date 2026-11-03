CyberMonday 2026: Ofertas en electrodomésticos y tecnología con cuotas sin interés

CyberMonday 2026 finaliza el 5 de noviembre. Aprovecha descuentos en heladeras, lavarropas y notebooks con hasta 24 cuotas sin interés antes de que se agote el stock.

La temporada de rebajas digitales alcanza su punto máximo con la finalización del CyberMonday 2026, una ventana estratégica para adquirir electrodomésticos esenciales y tecnología de punta a precios reducidos. La edición oficial de esta promoción concluye estrictamente a las 23:59 del miércoles 5 de noviembre de 2026, lo que genera una urgencia inmediata para los consumidores que desean asegurar el congelamiento de precios y beneficios financieros exclusivos.

Grandes cadenas minoristas y plataformas de comercio electrónico están liberando descuentos significativos en categorías críticas para el hogar, como climatización, refrigeración y lavado. Estas ofertas se complementan con planes de financiación en cuotas sin interés que van desde tres hasta veinticuatro plazos, facilitando la adquisición de bienes durables sin descuidar la estabilidad presupuestaria familiar.

Also read La IA ayuda a verificar descuentos antes del CyberMonday 2026

Rebajas destacadas en heladeras y lavarropas

En el segmento de refrigeración, la Heladera con Freezer Midea de 295 litros cíclica blanca ofrece un precio de oferta de $790.361, lo que representa un 5% de descuento sobre su precio de lista original de $831.959. Los consumidores pueden adquirir este equipo en hasta 12 cuotas sin interés de $65.863,42 o acceder a un descuento especial del 20%, reduciendo el valor a $632.288, si realizan el pago mediante transferencia bancaria.

Para la conservación de alimentos y ropa, el Lavarropas Automático Inverter Philco de 6 kilogramos y 1200 RPM se encuentra rebajado a $499.999. Esta cifra implica un ahorro considerable del 28% sobre su valor original de $699.999. El dispositivo de carga frontal permite diversas opciones de financiación, incluyendo 3 cuotas sin interés de $166.666, 6 cuotas de $83.333, o 10 cuotas sin interés de $50.000, con una alternativa de 18 cuotas fijas de $35.478 disponible.

Advertisement

Aire acondicionado y equipos de tecnología móvil

La climatización también presenta oportunidades relevantes, con el Aire Acondicionado Philco Inverter disponible a $699.999 en precio contado. Este equipo contempla opciones de pago diferido sin interés que incluyen 4 cuotas de $174.999,75 mediante débito en todos los bancos, o 6 cuotas sin interés de $116.666,50 utilizando tarjetas de crédito y la plataforma Mercado Pago, ampliando la flexibilidad de compra.

En el ámbito de la computación y comunicación, el Smartphone Samsung Galaxy de alta gama con 512 GB de almacenamiento se comercializa con hasta un 19% de descuento. La marca facilita el pago en 12 cuotas sin interés con todos los bancos o hasta 18 cuotas con entidades seleccionadas. Además, Samsung implementa el programa Plan Canje para usar equipos usados como parte de pago, un reintegro del 15% vía MODO con tope de $50.000, y descuentos en accesorios.

Equipamiento de descanso y portátiles con descuentos adicionales

Para el área de descanso, el Sommier 2 Plazas Resorte Bonnell Sealy Linen de 140x190 cm, acompañado de 2 almohadas, está rebajado a $699.999. Este conjunto destaca por sus facilidades financieras, permitiendo diferir el pago en hasta 24 cuotas sin interés de $29.167 abonando con tarjetas Visa, Mastercard o Mercado Pago, una condición especialmente atractiva para maximizar el flujo de caja.

En tecnología portátil, la Notebook Acer con procesador AMD Ryzen 7 7730U, 16GB de RAM y 512GB SSD se ofrece a $1.303.999, tras un 25% de descuento sobre su precio de lista. Este modelo con pantalla Full HD y Windows 11 incluye envío gratis a todo el país y un beneficio extra del 5% adicional para quienes abonen con transferencia o depósito bancario, optimizando el costo final del equipo.

Advertisement

Urgencia por cierre de promociones y disponibilidad de stock

Aunque muchas cadenas de retail suelen extender beneficios durante el fin de semana mediante la denominación CyberWeek, los especialistas recomiendan concretar las compras durante la ventana oficial del CyberMonday. El stock disponible de los artículos con los porcentajes de rebaja más altos o las financiaciones más extensas tiende a agotarse en las últimas horas de la acción comercial antes de las actualizaciones de catálogo.

La fecha límite inamovible para la edición oficial es el miércoles 5 de noviembre de 2026, dejando solo unas pocas horas restantes para efectuar operaciones. Los consumidores deben verificar la disponibilidad inmediata y los términos de financiación específicos de cada producto para asegurar el acceso a los precios promocionales antes de que finalice la jornada.