Cyber Monday 2024: Cómo volar al exterior sin financiación bancaria en Argentina

Descubre cómo asegurar tarifas de vuelo internacionales durante el Cyber Monday congelando el precio y pagando con millas, superando la falta de cuotas bancarias.

El Cyber Monday se consolida como un evento clave para planificar vacaciones, pero los viajeros argentinos enfrentan una barrera común: la ausencia de opciones de financiación bancaria para compras de vuelos internacionales. Esta limitación suele disuadir a quienes no cuentan con el saldo completo en sus cuentas, haciendo que parezca imposible aprovechar las ofertas del momento. Sin embargo, existe una estrategia efectiva para sortear este obstáculo financiero y asegurar las tarifas más bajas.

Reservar y congelar precios sin financiación

La solución radica en reservar el pasaje inmediatamente, congelando su valor actual para ganar tiempo en la organización económica. Este mecanismo permite capitalizar los descuentos del comercio electrónico mientras se diseña una estrategia de pago que se adapta a la capacidad financiera individual. De esta manera, la falta de créditos tradicionales deja de ser un impedimento para viajar al exterior durante la temporada de rebajas.

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Programa Smiles y la opción Viaje Fácil

Durante este Cyber Monday, el programa de fidelización Smiles Argentina presenta más de treinta destinos en promoción. A través de su servicio denominado Viaje Fácil, los usuarios pueden reservar un vuelo con hasta once meses de anticipación. Es posible congelar el precio del boleto, ya sea en millas o en una combinación de millas y pesos, incluso sin disponer del saldo total en la cuenta en el momento de la transacción.

Al realizar la reserva inicial, el viajero solo debe cubrir las tasas e impuestos aeroportuarios correspondientes al destino elegido y un cargo fijo de doce mil pesos por pasajero. El valor del vuelo queda garantizado desde ese instante, otorgando al cliente un plazo de hasta sesenta días antes de la fecha de vuelo para reunir las millas o el dinero restante. Esta flexibilidad reemplaza la financiación bancaria por una planificación mensual personalizada.

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Estudio de caso: viajar a Aruba con Avianca

Para ilustrar el funcionamiento de este modelo, consideremos el ejemplo de un viajero interesado en volar a Aruba con la aerolínea Avianca. Encontró una tarifa promocional de ciento cincuenta y cuatro mil millas ida y vuelta, más tasas, con un valor final de referencia equivalente a cuatrocientos sesenta y cinco dólares estadounidenses. Decide organizar sus vacaciones con nueve meses de anticipación para distribuir el costo.

En lugar de pagar todo de inmediato, el viajero se adhiere al plan Club Smiles de veinte mil millas, pagando con una tarjeta de crédito de Mercado Pago. Esta suscripción acredita veinte mil millas mensuales que son válidas hasta diez años. Como parte de la promoción del evento y el uso de la billetera virtual, recibe cuarenta mil millas de bonificación y un reintegro de veinte mil pesos en el primer mes.

El costo mensual de la cuota del plan es de setenta y cinco mil pesos. Sin embargo, gracias al reintegro inicial, la primera cuota se reduce a cincuenta y cinco mil pesos netos. Las cuotas subsiguientes mantienen el valor de setenta y cinco mil pesos según los valores actuales. Una vez suscrito, el usuario reserva el vuelo seleccionando la opción Viaje Fácil, asegurando el canje desde las ciento cincuenta y cuatro mil millas requeridas.

Pagos iniciales y acumulación de millas

Al momento de la reserva, se abonan aproximadamente doscientos veinticinco mil pesos por tasas e impuestos aeroportuarios, más los doce mil pesos del cargo por pasajero. Este monto se paga de forma separada de la cuota mensual del Club. Durante los meses siguientes, el viajero mantiene su suscripción activa. A los siete meses, habrá reunido las millas suficientes para completar el canje, considerando las acreditaciones mensuales y el bono inicial.

Como el vuelo está programado para nueve meses, el pasajero completa el saldo con tranquilidad antes del límite obligatorio de sesenta días previos a la salida. Esta mecánica permite cuadrificar el viaje a Aruba sin necesidad de créditos externos, transformando un gasto grande en un esfuerzo financiero manejable y predecible a lo largo del año.

Otros beneficios y tarjetas con reintegros

El evento ofrece alternativas adicionales que complementan la estrategia principal. Quienes deseen probar el sistema pueden suscribirse a Club Smiles desde tres pesos en el primer mes, accediendo así a las tarifas exclusivas del Cyber Monday. Esta opción de bajo costo inicial reduce la barrera de entrada para nuevos usuarios que buscan aprovechar las oportunidades del mercado aéreo.

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Los clientes que ya forman parte del programa Club Smiles reciben un voucher con un setenta y siete por ciento de descuento para comprar millas. Además, al realizar las transacciones utilizando tarjetas Santander Visa o Mastercard, los usuarios obtienen un veinte por ciento de reintegro en la compra, con un tope de quince mil pesos según las condiciones específicas de la promoción.

Ofertas destacadas desde Buenos Aires

Las tarifas promocionales disponibles incluyen destinos populares tanto en Sudamérica como en Norteamérica y el Caribe. Para viajar a Florianópolis con GOL, el costo es de cuarenta y siete mil ochocientas millas más tasas, con un precio final de referencia de trescientos seis mil quinientos cincuenta y seis pesos, equivalente a ciento noventa y siete dólares.

Río de Janeiro, también con GOL, requiere cincuenta y ocho mil doscientas millas más tasas, totalizando trescientos veintiocho mil quinientos sesenta pesos, o doscientos once dólares. Para destinos de mayor duración, Curazao con Avianca ofrece tarifas desde ciento cincuenta y cinco mil doscientas millas, con un precio de referencia de seiscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos dieciocho pesos, equivalente a cuatrocientos treinta y dos dólares.

Aruba, ya analizado, mantiene su tarifa de ciento cincuenta y cuatro mil millas con un valor final de seiscientos noventa y seis mil trescientos ochenta y dos pesos, o cuatrocientos cuarenta y seis dólares. Orlando con Avianca se ofrece desde ciento ochenta y siete mil ochocientas millas, alcanzando un costo de ochocientos diecisiete mil trescientos ocho pesos, equivalente a quinientos veinticuatro dólares.

Finalmente, Miami con Avianca presenta una tarifa desde doscientos dos mil cuatrocientas millas más tasas. El precio de referencia para este destino es de ochocientos sesenta y dos mil trescientos cinco pesos, lo que equivale a quinientos cincuenta y tres dólares. Estas cifras demuestran la variedad de opciones disponibles para quienes planifican sus viajes con anticipación y utilizan estrategias de acumulación de puntos durante el período de promociones.