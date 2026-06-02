Cuti Romero recibe el alta médica y se suma a los entrenamientos de la Selección Argentina previo al Mundial 2026

El defensor argentino Cristian Cuti Romero, quien se recuperaba de una lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha, recibió el alta médica y ya entrena con normalidad con el equipo nacional en Kansas. Aunque su presencia en los amistosos contra Honduras e Islandia no está asegurada, el jugador está a disposición del técnico Lionel Scaloni y busca llegar en óptimas condiciones al debut mundialista contra Argelia el 16 de junio. Mientras tanto, otros lesionados como Lionel Messi, Julián Álvarez, Exequiel Palacios y Guido Rodríguez continúan su proceso de recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico de la selección.

El zaguero Cristian Cuti Romero se convirtió en la primeranoticia positiva dentro del grupo de jugadores lesionados que acompañan a la Selección Argentina en su preparación para el Mundial 2026 .

Tras sufrir un traumatismo en la rodilla derecha durante un partido con Tottenham a finales de abril, el defensor campeón del mundo superó la fase de recuperación y recibió el alta médica que le permite sumarse a los entrenamientos con sus compañeros en Kansas. Aunque todavía no ha realizado fútbol formal, su evolución es favorable y ya trabaja intensamente para ganar ritmo con pelón, con el objetivo de estar en condiciones óptimas para el debut ante Argelia, programado para el próximo 16 de junio en el Kansas City Stadium.

Los ojos de los hinchas y del cuerpo técnico, encabezado por Lionel Scaloni, están puestos en la recuperación de los demás jugadores que arrastran molestias físicas. El caso más seguido es, sin duda, el de Lionel Messi. El capitán, quien finalizó la temporada con una contractura muscular y un esguince de tobillo, solo arrastra una contractura y no corre riesgo de cara al debut mundialista.

Sin embargo, se espera que pueda sumar algunos minutos en los amistosos preparatorios, específicamente el martes 9 de junio ante Islandia, para llegar con rodaje al primer match oficial. En tanto, Julián Álvarez también se encuentra en pleno proceso de recuperación después de padecer una pequeña fractura en un dedo durante la entrada en calor de la final de la Europa League con Aston Villa.

Aunque no requirió cirugía, su evolución será monitoreada y es probable que no sea arriesgado en los amistosos, apuntando a que llegue sin inconvenientes al choque contra Argelia. Otros nombres que aparecen en la lista de seguimiento diario son los de Exequiel Palacios y Guido Rodríguez.

Palacios arrastra una molestia en la rodilla izquierda tras un fuerte golpe en un partido con Bayer Leverkusen, mientras que Rodríguez sufre un desgarro de grado 1 en el músculo, originado a fines de abril durante un entrenamiento con el Atlético de Madrid. Ambos trabajan junto al equipo de fisioterapeutas con ejercicios específicos y evolucionan favorablemente, pero es muy poco probable que vean minutos en los amistosos, por lo que su preparación se enfoca en llegar con todo al debut mundialista.

Más complicada parece la situación de Alexis Mac Allister, quien padece un desgarro de grado 2 en el cuádriceps y, en el mejor de los casos, podría estar a disposición recién para el primer partido del Mundial. Si no llega, Nicolás Capaldo o Agustín Giay podrían ocupar su lugar en la nómina definitiva.

Por último, el lateral Julio Soler, quien soñaba con estar en la Copa del Mundo, atraviesa un presente complicado en Europa debido a una sobrecarga en el posterior de su pierna izquierda. Es casi seguro que no será tenido en cuenta para los amistosos y deberá apresurar su recuperación si quiere integrar el plantel.

En contraste, jugadores como Lautaro Martínez, Emiliano Martínez y Enzo Fernández no presentan inconvenientes y se entrenan con normalidad, a la espera de la definición de la lista final. La Selección Argentina continúa su camino rumbo a la defensa del título conquistado en Qatar, con la mira puesta en superar la fase de grupos y aspirar a un nuevo hito histórico





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