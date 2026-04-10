Cusco FC Cuestiona el Arbitraje en su Derrota ante Flamengo en la Copa Libertadores

El club peruano Cusco FC expresó su descontento por el desempeño arbitral y el VAR en su derrota contra Flamengo en la Copa Libertadores 2026. El comunicado critica las decisiones tomadas y exige mayor transparencia.

El debut internacional del Cusco FC en la Copa Libertadores 2026 estuvo marcado por la controversia, aunque no precisamente por su desempeño deportivo. La derrota por 2-0 frente al Flamengo , disputada en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, generó un fuerte malestar en el club peruano, que rápidamente emitió un comunicado público para expresar su descontento y cuestionar las decisiones arbitrales, especialmente las del VAR .

La institución dejó en claro que lo acontecido en el campo de juego tuvo un profundo impacto interno, revelando una profunda preocupación por los incidentes ocurridos durante el partido frente al Club de Regatas Flamengo el 8 de abril de 2026. Este hecho demostró que no se trató de una simple queja aislada, sino de una postura firme frente a lo ocurrido. \Uno de los puntos centrales del reclamo del Cusco FC se centró en la transparencia de las decisiones arbitrales. El club informó que ya había trasladado sus inquietudes a los organismos competentes, tanto a nivel continental como local, con el objetivo de obtener explicaciones claras y detalladas. El club expresó su deseo de mantener un diálogo constructivo que contribuyera a fortalecer la confianza en el arbitraje del fútbol sudamericano, solicitando acceso a las grabaciones de audio del VAR y a los fundamentos técnicos de las determinaciones tomadas durante el encuentro. Además, el comunicado incluyó un pedido de equidad en la aplicación de los criterios arbitrales, reclamando que se aplicaran de manera uniforme, sin distinción de clubes. Exigieron garantías de que los protocolos reglamentarios se aplicaran con el mismo rigor, sin importar el tamaño o la procedencia de los equipos, dejando entrever cierta insatisfacción con el trato recibido frente a un rival de la envergadura del Flamengo. Las jugadas polémicas no tardaron en convertirse en el centro del debate, con el gol anotado por Marlon Ruidías siendo invalidado por una posición adelantada mínima, revisada por el VAR. Por otro lado, la infracción de Gonzalo Plata sobre Lucas Colitto, que generó reclamos de expulsión, no resultó en sanción, a pesar de una revisión prolongada, lo que intensificó el enojo del equipo local.\El entrenador de Cusco FC, Alejandro Orfila, también se unió a las críticas, mostrando una postura contundente. El técnico fue tajante al afirmar que el árbitro se equivocó y debió expulsar al rival, y que el VAR también incurrió en errores. Además, defendió la validez del gol anulado, argumentando que no había necesidad de que el VAR interviniera de esa manera y que el Flamengo no necesitaba de tales circunstancias. A pesar del resultado desfavorable, Orfila elogió la actitud de sus jugadores ante un rival de alta categoría. Destacó el orgullo por sus futbolistas, quienes mostraron una gran valentía y jugaron de igual a igual frente al último campeón. Resaltó que fue un detalle mínimo de jerarquía del rival lo que marcó la diferencia en el partido. Mientras evalúa la posibilidad de presentar una protesta formal, Cusco FC ya enfoca sus esfuerzos en su próximo compromiso en el Grupo A, buscando dejar atrás la polémica y sumar sus primeros puntos en la competición, con el objetivo de enfocarse en el rendimiento en el campo





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