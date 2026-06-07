Curazao derrota a Aruba 2-0 en amistoso internacional en Willemstad

Curazao venció a Aruba por 2-0 en un partido amistoso disputado en el Ergilio Hato Stadium. Los goles fueron anotados por Jeremy Antonisse y Joshua Brenet en el primer tiempo, asegurando la victoria local.

El sábado 6 de junio, la selección de Curazao recibió a Aruba en el estadio Ergilio Hato Stadium de Willemstad para disputar un partido amistoso internacional.

El encuentro, correspondiente a la ventana de amistosos de selecciones, comenzó a las 21:00 horas locales y contó con el arbitraje de una terna designada por la CONCACAF. Ambos equipos llegaban con planteles renovados y con la intención de probar nuevas tácticas de cara a futuros compromisos oficiales. Curazao, dirigido por su entrenador, buscaba aprovechar la localía para imponer su juego ante un rival caribeño conocido por su velocidad y técnica individual.

El ambiente en las gradas era festivo, con aficionados de ambas islas animando a sus selecciones. El partido prometía emociones desde el pitazo inicial, y así fue, con llegadas de peligro en ambas áreas durante los primeros minutos. El primer tiempo transcurrió con intensidad, pero fue Curazao quien logró abrir el marcador. A los 23 minutos, Jeremy Antonisse, delantero de gran proyección, recibió un pase filtrado dentro del área y con un remate cruzado venció al arquero arubeño.

La anotación desató la algarabía en la tribuna local y dio confianza al equipo curazoleño. Minutos después, antes del descanso, Joshua Brenet, defensor con llegada al ataque, aprovechó un tiro de esquina para conectar un cabezazo potente que se incrustó en el ángulo superior izquierdo, estableciendo el 2-0 parcial. Aruba intentó reaccionar con algunos remates de media distancia, pero la defensa local se mostró sólida. El primer tiempo finalizó con ventaja clara para Curazao, que manejaba los tiempos del partido.

En la segunda mitad, el técnico de Aruba realizó cambios ofensivos para buscar el descuento. Sin embargo, Curazao mantuvo el control del balón y generó varias oportunidades de gol que no lograron concretarse. El arquero de Aruba evitó una goleada mayor con intervenciones destacadas. El partido se volvió más trabado con el paso de los minutos, con algunas faltas tácticas que cortaron el ritmo.

A pesar de los esfuerzos visitantes, el marcador no se movió más, y Curazao se llevó la victoria por 2-0. El resultado reflejó la superioridad del equipo local, que mostró solidez defensiva y efectividad en ataque. Este amistoso sirvió como preparación para ambos conjuntos de cara a las eliminatorias mundialistas y torneos regionales. La afición se retiró satisfecha por el espectáculo y el triunfo de su selección.

Sin duda, Curazao dejó una buena impresión, mientras que Aruba tendrá que trabajar en la definición para sus próximos compromisos





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