Cumple cien años el poeta estadounidense Allen Ginsberg, icono de la contracultura

El poeta estadounidense Allen Ginsberg, conocido por su activismo político y su influencia en la contracultura, cumple cien años de su nacimiento. Reconocido en todo el mundo, Ginsberg fue un poeta, viajero, obrero metalúrgico, ensayista, fotógrafo, activista por los derechos civiles, pacifista, músico, budista y docente. Su poema 'Aullido' lo consagró como una voz de alerta en medio de las protestas por el racismo, la carrera armamentista y la homofobia en su país. Además de su obra poética, Ginsberg dejó un legado en la contracultura y en la lucha por los derechos civiles. Su activismo político lo llevó a atacar públicamente a la CIA, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre otros.

El poeta estadounidense Allen Ginsberg , conocido por su activismo político y su influencia en la contracultura, cumple cien años de su nacimiento. Reconocido en todo el mundo, Ginsberg fue un poeta, viajero, obrero metalúrgico, ensayista, fotógrafo, activista por los derechos civiles , pacifista, músico, budista y docente.

Su poema 'Aullido' lo consagró como una voz de alerta en medio de las protestas por el racismo, la carrera armamentista y la homofobia en su país. Además de su obra poética, Ginsberg dejó un legado en la contracultura y en la lucha por los derechos civiles. Su activismo político lo llevó a atacar públicamente a la CIA, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre otros





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