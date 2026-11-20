El analista Carlos Ruckauf explica cómo la reunión trilateral en Shenzhen establece nuevas áreas de influencia geopolítica y debilita a las instituciones multilaterales.

El analista Carlos Ruckauf detalló en el programa de streaming La Voz En Vivo el impacto del nuevo reparto geopolítico entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin. Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin llegan a una reunión trilateral en Kylin Villa el jueves 19 de noviembre de 2026 en Shenzhen, China. El escenario internacional atraviesa una reconfiguración estructural tras la reciente reunión tripartita entre los líderes de Estados Unidos, China y Rusia., el especialista Carlos Ruckauf analizó los alcances globales del encuentro entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin. Según explicó el ex canciller, la cumbre consolidó una división directa de las áreas de influencia a nivel planetario. Bajo este nuevo esquema, el continente americano permanece bajo el paraguas de Washington, Asia bajo la hegemonía de Pekín y Europa desplazada a la periferia de las decisiones globales.

Redefinición de áreas de influencia global

La estrategia oficial establece una influencia directa desde el Ártico hasta la Antártida, situando a los países americanos bajo la órbita de Estados Unidos. Ruckauf sostuvo que Donald Trump reconfiguró la doctrina del siglo XIX para mantener este control hemisférico. Por el contrario, Asia queda bajo la hegemonía de Pekín liderada por Xi Jinping. Esta distribución territorial deja a Europa desplazada a la periferia de las decisiones globales más importantes.

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Debilitamiento de instituciones multilaterales

En ese marco, Ruckauf cuestionó con dureza la vigencia de las instituciones multilaterales frente al ascenso de este bloque trilateral. La ONU está muerta y todavía no se dieron cuenta los burócratas porque cobran tan buenos sueldos que viven en la nube de Úbeda, afirmó el experto. El analista remarcó que las principales decisiones globales se están tomando sin la intervención de los países involucrados en los conflictos. Esta exclusión marca el fin de la relevancia de organismos internacionales tradicionales en la toma de decisiones estratégicas.

Aislamiento europeo y vulnerabilidades críticas

Europa es la gran perdedora en esta historia porque no tiene quien la proteja y no puede protegerse a sí misma del oso ruso, aseveró el entrevistado. Además, describió que la región queda sola, fané, descangallada ante el nuevo mapa geopolítico. El aislamiento europeo coincide con un incremento de la presión cibernética sobre la infraestructura crítica de sus países. El especialista advirtió sobre ataques diarios contra entidades bancarias y cadenas de supermercados que afectan el acceso a cuentas corrientes y tarjetas de débito. Europa le está diciendo a todos sus ciudadanos que tengan un kit de supervivencia, afirmó al mencionar las alertas oficiales para contar con agua, efectivo y radios portátiles en los hogares ante eventuales interrupciones energéticas.

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Dinámicas de poder y protocolo en la cumbre

El encuentro trilateral dejó expuestas las diferencias de jerarquía entre las tres potencias globales durante los actos oficiales. Al arribar a la cumbre, Xi Jinping acudió personalmente a recibir a Trump, mientras que para la llegada de Putin envió únicamente al jefe de protocolo. Cuando llega la cena de gala a Putin lo llevan y lo sientan, y después entran Trump y Xi Jinping como si fueran las estrellas, detalló el analista para graficar el rol predominante de Pekín y Washington. Según indicó, las señales protocolares evidencian que China lidera la alianza frente al mandatario ruso.

Situación en Ucrania y Medio Oriente

En cuanto al desarrollo del conflicto bélico en Europa del Este, Ruckauf señaló que existen tratativas avanzadas entre las partes. Ucrania seguramente lo tienen cocinado. Hubo una reunión antes entre Trump y Putin, le dijeron a Xi Jinping que hay un acuerdo y Ucrania va a ir a firmar, explicó sobre el entendimiento tripartito. Por último, el analista indicó que en Medio Oriente la situación sigue inestable y sin acuerdos cerrados entre las potencias. Tras el anuncio de Irán sobre el envío de un convoy petrolero para romper el bloqueo marítimo, persiste la amenaza de ataques contra centros neurálgicos del Golfo Pérsico si se desencadena una acción militar.